»Det er fornuftigt, at vi reagerer hurtigt, for det er en skrækkelig situation de stakkels mennesker fra Ukraine står i,« siger Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, FH.

»Jeg synes også, det er fornuftigt, at vi hurtigt får givet de her mennesker en mulighed for at komme ind og blive borgere i det danske samfund i stedet for at være klienter, der sidder på et flygtningecenter,« tilføjer han.

Ifølge regeringen skal ukrainernes opholdstilladelse i Danmark ikke være betinget af, at de får et bestemt arbejde med en bestemt løn. Alene dét, at de er flygtet fra krigen i hjemlandet er nok til at sikre opholdsgrundlaget i Danmark.

Derefter er det op til arbejdsgiverforeningen og fagbevægelsen at sikre, at arbejdsvilkårene lever op til danske standarder, siger ministeren.