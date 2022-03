Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at det blot var et uskyldigt selfie af en mand med sin storøjede, plyssede kat på skødet.

Men hvad billedet ikke viser, er, at det er taget på en propfyldt togstation i den ukrainske hovedstad Kyiv, som lige nu er under angreb af Rusland. Og at det både er et menneske og et dyr på flugt.