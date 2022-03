03/03/2022 KL. 06:15

Syrerne gik på motorvejen – ukrainere får en togbillet. Hvorfor den forskel?

Lige nu tager vi imod ukrainske flygtning med åbne arme. Det minder om dengang i 1956, da ungarere ankom med særtog – på flugt fra Sovjetunionen. En historiker peger på, at åbenheden skyldes følelsen af værdifællesskab, og at ukrainerne selv ønsker at være en del af Europa.