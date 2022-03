01/03/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Danskere kommer Ukraine til undsætning

Organisationer melder om overvældende interesse blandt danskerne for at bidrage med nødhjælp til Ukraine. I Nordjylland fik lokale i fællesskab på et døgn fyldt en lastbil med alt fra tøj, soveposer, liggeunderlag og medicin.