Bødskov udelukker at sende kampfly til Ukraine

- Men vi skal ikke eskalere konflikten og bringe konflikten på et helt andet og nyt sted. Vi skal støtte, men ikke eskalere konflikten. Derfor er det et klart nej fra dansk side til den type af rygter.

- Jeg er glad for, at der er flere lande, der er af samme opfattelse og har været ude at afkræfte de her rygter.

Internetmediet Politico skrev 28. februar på baggrund af en anonym ukrainsk regeringskilde, at ukrainske piloter allerede skulle være ankommet til Polen for at afhente kampfly til kamp mod de russiske styrker, der har invaderet Ukraine.