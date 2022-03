Militærfolk: Frivillige uden militær baggrund risikerer livet i Ukraine

- Det handler ikke blot om at kunne bruge et gevær - det handler også om at kunne indgå i enheder, hvor man skal kommunikere og samarbejde med ukrainere under ret vanskelige vilkår.

- Det er meget svært, hvis man ikke taler sproget eller har trænet sammen, siger Thomas Funch Pedersen.

På et kort pressemøde søndag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland.

Det har flere juridiske fagfolk efterfølgende bekræftet.