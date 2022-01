Uroen fortsætter i Dansk Folkeparti dagen efter, at partiet på et ekstraordinært årsmøde valgte Morten Messerschmidt (DF) som ny formand.

»Uden bånd til partierne på Christiansborg har vi mulighed for udelukkende at beskæftige os med de emner, der har direkte betydning for Holbæk Kommunes borgere,« fremgår det af hjemmesiden.

Partiet bryster sig af at have fokus på lokale interesser og stå frit i forhold til partierne i Folketinget:

Ny Holbæk har holdt pressemøde og reception mandag formiddag.

Nye medlemmer strømmer til

Det er endnu for tidligt at sige, om Holbæk-udbruddet bare er et enkelt bølgeskvulp eller første del af en flodbølge af udmeldelser fra det hårdt prøvede Dansk Folkeparti.

Flere medlemmer af den splittede folketingsgruppe har tidligere talt åbent om, at de overvejede at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt blev valgt. Det drejer sig blandt andre om Marie Krarup.

Men tilsyneladende er der også gode nyheder for DF-lejren. Partistifteren Pia Kjærsgaard skriver mandag på Facebook, at 395 nye medlemmer har meldt sig ind i Dansk Folkeparti under et døgn efter valget af Morten Messerschmidt. 23 medlemmer har ifølge Pia Kjærsgaard meldt sig ud.

»Jeg appellerer til, at alle respekterer Morten som vores nye formand og bakker ham loyalt op. Og at alle stopper øjeblikket med at rette deres kritik af Morten i medierne, ved at sætte spørgsmålstegn ved hans evner. For det er hverken konstruktivt eller rimeligt,« skriver Pia Kjærsgaard.

Messerschmidt vil have ro

Også Morten Messerschmidt opfordrede tidligere mandag de interne kritikere til at standse personangrebene og lade de offentlige skænderier forstumme.

Messerschmidt vandt afstemningen sikkert med et flertal på godt 60 pct. af stemmerne allerede i den første afstemningsrunde og slog dermed de to andre kandidater, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.