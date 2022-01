Søndag blev en hård dag for Dansk Folkeparti. Men de kommende uger kan blive endnu værre.

Ganske vist blev Morten Messerschmidt valgt som ny formand for partiet på det ekstraordinære årsmøde i Herning med et flertal på godt 60 pct. af stemmerne allerede i den første afstemningsrunde.

Han lovede straks efter at »hele og samle« DF – lovede plads til alle, og at »der ikke vil komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået«.