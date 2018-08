Overblik: Her er hovedelementerne i regeringens finanslovsforslag

Torsdag er Store Finanslovsdag, hvor regeringen har præsenteret sit udspil til næste års statsbudget. - det sidste inden næste folketingsvalg.

Her er et overblik over det vigtigste indhold:

Omprioriteringsbidraget består tre år



Regeringen vil om tre år ændre det meget udskældte omprioriteringsbidrag for undervisnings-, uddannelses og kultursektoren, som årligt skal betale to procents besparelser til statskassen. Fra 2022 vil regeringen ændre bidraget, så gymnasier, universiteter og museer får ført pengene tilbage. Indtil 2022 skal de fortsat spare omkring 800 millioner kroner om året.

Arveafgiften består



Selvom det har været en mærkesag for regeringspartierne − især Liberal Alliance og De Konservative − at få sænket arveafgiften, så kommer det ikke til at ske i denne omgang. Dansk Folkeparti blokerer, og derfor har regeringen droppet ønsket. Arveafgiften er i dag på 15 pct. af den formue, der er tilbage efter et bundfradrag på 289.000 kr.

Også planen om at fjerne afgiften på generationsskifte i virksomheder er droppet.

Hjælp til udsatte børn

Over de kommende fire år vil regeringen prioritere én milliard kroner til udsatte børn. Heraf går 760 millioner kroner til flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier. Pengene skal målrettes de første 1.000 dage af de mest udsatte børns liv. De skal blandt andet bruges på sundhedsplejersker og opsøgende arbejde over for de sårbare familier.

Hjælp til psykisk syge

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt i permanente midler på den kommende finanslov til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

Forhøjet fribeløb på SU

Regeringen vil gøre det mere attraktivt for studerende at arbejde ved siden af studierne - de skal have mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU'en. Forslaget er at hæve de studerendes fribeløb med 1.000 kroner om måneden. Tjener man over fribeløbet bliver det trukket i SU eller SU-lån. Afhængigt af uddannelsen svinger fribeløbet i dag mellem knap 7.800 og 12.200 kr. per måned.

Humanitært bidrag



Danmarks hjælp til udviklingslande og brændpunkter ude i verden skal have et boost. Regeringen vil bruge godt en milliard kroner mere på hjælp til udviklingslandene i 2019. Der skal afsættes 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter, i 2019. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2018 og et historisk højt niveau.

Rabat til sommerhusejere



Regeringen vil lette elvarmeafgiften på sommerhuse, ligesom den blev lettet for helårsboliger i energiaftalen før sommerferien. Det kan give en kontant besparelse på mellem 1.200 kr. og helt op til 7.000 kr. om året til beboerne i landets største sommerhusområder.

Museer, teatre og kultur

Regeringen foreslår at afsætte 100 millioner kr. hvert år de næste fire år til at styrke kulturområdet. Pengene skal blandt andet gå til store "kulturbærende institutioner" som Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Rigsarkivet. 73 mio. kr. skal gå til en landsdækkende undervisningsindsats for 4. klasser, der går under navnet »Kend dit land«. Kunstneriske uddannelser, landsdelsorkestre og -scener får også en millionindsprøjtning.

Hpv-vaccine til drenge



Regeringen vil afsætte godt 40 millioner til hpv-vaccination af drenge fra 12-års-alderen. Fra den alder skal alle drenge gratis tilbydes vaccinen for at forebygge forskellige former for hpv-kræft. Sundhedsstyrelsen besluttede i januar 2018 at tilbyde gratis hpv-vacciner til bi- og homoseksuelle mænd i alderen 15 til 19. Tilbuddet gjaldt i 2018 som en forsøgsordning.

Nyt it til Skat

70 af Skats it-systemer er så forældede, at de skal erstattes af nye, konkluderer fagfolk. Derfor vil regeringen afsætte 600 millioner kroner på finanslovsforslaget til at sætte gang i en udskiftning. Beløbet skal dække den første fireårige etape af moderniseringen af de 70 it-systemer.

Mere fængsel til voldsmænd



Regeringen vil begrænse brugen af samfundstjeneste til voldsforbrydere og i stedet benytte mere fængselsstraf. Skærpelsen skal gælde sager om grov vold og i de alvorligste sager om simpel vold. Justitsministeriet vurderer, at det vil koste 11 mio. kr. årligt at sende flere i fængsel frem for samfundstjeneste.

Kattegatforbindelse?



Regeringen vil afsætte midler til en eventuel forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der skal afsættes 60 mio. kr. op finansloven til at undersøge mulighederne for en brugerfinansieret forbindelse. Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, hvis den screening, som allerede nu er i gang, viser, at projektet er realistisk.

Mere kystsikring

Regeringen vil afsætte flere penge til at sikre den jyske vestkyst fra 2020. I de nuværende fire fællesaftaler med syv kommuner, der udløber i år, er der afsat knap 97 millioner kroner årligt på finansloven. Det beløb vil man lade stige til knap 185 millioner kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende aftaler.

Slut med affaldsgebyr:

Regeringen vil blandt andet fjerne et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Der foreslås afsat 40 millioner kroner i 2019 til arbejdet med at justere regler, der skal lette byrder for erhvervslivet.

Naturbeskyttelse og nationalparker

Regeringen vil ifølge De Konservatives miljøordfører Mette Abildgaard afsætte »et pænt millionbeløb« til naturen. Pengene skal blandt andet gå til at beskytte sårbar og truet natur i Danmark.

Nationalparkerne Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land kan formentlig se frem til 1,1 millioner kroner ekstra i budgettet fra næste år. Regeringen foreslår nemlig ifølge TV 2 Lorry, at afsætte 5,5 millioner kroner ekstra på næste års finanslov til landets fem nationalparker.

Fejring af folkehøjskolerne



Næste år er det 175 år siden, at Rødding Højskole blev grundlagt og dermed jubilæet for hele den danske højskolebevægelse. Regeringen vil afsætte to mio. kr. til en fejring. Rødding Højskole skal modtage 250.000 kroner. Det resterende går til at fejre den samlede højskolebevægelse.

Kokke og gastronomi



Regeringen vil afsætte 40 millioner kroner til at fremme dansk gastronomi over en fireårig periode. Blandt andet skal der etableres et gastronomiakademi til at udvikle nye kokketalenter.

Tour de France til Danmark



Regeringen satser på at verdens største cykelløb, Tour de France, skal starte i Danmark i 2021. Der afsættes 17 millioner kroner på næste års finanslov til at indfri drømmen.

