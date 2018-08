Regeringen vil løfte dansk kultur med 400 mio. kr.

Fra 2019 til 2022 skal teater, talentudvikling og formidling af den danske kultur og historie have bedre vilkår. Det skal sikre dansk historie og kultur i fremtiden ved at fange og udvikle den næste generation af børn og unge. Det er i hvert fald regeringens ambitioner for kulturens rolle i den kommende finanslov.



Først og fremmest vil regeringen investere i de nationale kulturbærende institutioner i Danmark. Kulturminister Mette Bock fremhæver Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet, der alle er placeret i København. Over de næste 4 år er der afsat samlet 89,5 mio. kroner til bl.a. at nå ud til et bredere publikum.

»Der er behov for øremærkede midler til både bevaring og forskning – og ikke mindst formidlingen af vores fælles kulturarv og historie,« siger Mette Bock i en pressemeddelelse.

Den næste generation skal på kulturjagt og eventyr i det nye projekt "Kend dit land." Elever i 4. klasse skal have mulighed for at hoppe på en bus og opleve deres eget lands kultur og historie helt tæt på. Det skal der investeres 72,9 mio. kroner i. Der skal derudover investeres 40 mio. kroner i statslige kulturuddannelser, hvor de unge i højere grad skal kunne udvikle deres talent.

For at fortsætte den kulturelle udvikling skal der være bedre muligheder for forskning. Det skal de handicappede også kunne mærke med øgede bevillinger. Til det er der samlet afsat 63 mio. kroner de næste 4 år.

Med 20 mio. kroner skal kulturen også spille en større rolle i udsatte boligområder.

»Der er brug for at bygge op og bygge bro, og det kan kulturen bidrage aktivt til,« mener kulturministeren.

Regeringens samlede finanslovsforslag indeholder flere bevillinger til en række andre kulturelle formål. Alle initiativer vil blive offentliggjort den 30. august.