Slut med at sende danske soldater i krig på engelske dokumenter

Normalt er krav om dansk noget, man hører om i folkeskolen eller integrationspolitikken, men ikke denne gang.

Denne gang handler det om Folketinget.



Efter fem års pres fra særligt Enhedslisten, er det nemlig lykkes at få gennemtrumfet et krav, der blandt andet sætter en stopper for, at Danmark sender soldater i krig uden at krigsgrundlaget foreligger på dansk - sådan som det er sket flere gange de seneste år.



Skiftende udenrigsministre fra Villy Søvndal (SF) til Kristian Jensen (V) har afvist, men nu har Folketingets Præsidium enstemmigt vedtaget, at alle centrale dokumenter i Folketinget fremover skal være tilgængelige på dansk – blandt andet komplicerede FN-resolutioner, der danner grundlag for Danmarks deltagelse i krige og konflikter.



No translation Skiftende ministre har tidligere afvist at oversætte vigtige dokumenter til dansk. Blandt andet:

3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Mali

3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Den Centralafrikanske Republik

1 FN-resolution som baggrund for våbentransporter til Irak

2 FN-resolutioner som baggrund for danske kampfly til Irak

1 Evaluering som baggrund for beslutninger i GGGI-sagen

1 kontrakt vedr. DONG-salget Fremover kan et folketingsmedlem klage til Præsidiet, hvis en minister nægter at oversætte et vigtigt dokument. Kilde: Christian Juhl, EL

Konkret er det besluttet at gøre en forsøgsordning permanent, så Udenrigsministeriet skal oversætte vigtige dokumenter, hvis et folketingsmedlem ønsker det. Det kunne for eksempel være engelske FN-tekster, der lå til grund for Danmarks krigsdeltagelse i Mali, våbentransporter og F-16-fly i Irak eller kontrakter for salget af DONG-aktier til Goldman Sachs.

Det er nemlig blot nogle af de spørgsmål, som Folketinget har skullet tage stilling til på baggrund af komplicerede dokumenter, som ikke har været oversat til dansk.



Sagen har været en mærkesag for Enhedslistens præsidiemedlem Christian Juhl lige siden han kom i Folketinget i 2011.

»Jeg har især været forarget over, at vi ikke kunne få oversat dokumenter som kunne koste menneskeliv - for det kan det, når vi sender folk i krig. Det provokerede mig,« siger han.

Når det kommer til FN-resolutioner om kompliceret folkeret, så kommer man ikke langt med skoleengelsk, mener EL-politikeren.



»Der sidder mange akademikere herinde, men det er altså ikke ret mange, der kan engelsk på folkeretsligt niveau. Hvis de siger det, så praler de.«



»Forskellige udenrigsministre har sagt, at det tager tid og er besværligt at få oversat dokumenterne - ja, gu’ gør det så! Men det gør alt parlamentarisk arbejde, men det er altså vigtigt, at vi forstår, hvad vi har med at gøre,« siger Christian Juhl.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), er 100 procent helt enig.

»Naturligvis skal det være sådan. Det har jeg også altid ment,« siger hun om danskkravet.

Pia Kjærsgaard ser beslutningen som en kamp mod akademiseringen af politik:



»Vi skal passe på, at vi ikke tager for givet, at når man er folketingsmedlem, så er man fuldstændig inde i alle engelske termer. Det behøver man ikke være overhovedet. Politik skal være tilgængeligt for alle,« siger hun.

Da Folketinget i 2014 sendte danske kampfly på bombetogter over Irak i kampen mod terrorgruppen Islamisk Stat, blev beslutningen truffet og vedtaget på ganske få døgn. Det høje tempo betød blandt andet, at FN-resolutioner om de folkeretslige betingelser ved krigsindsatsen aldrig forelå på dansk.



Historien gentog sig i 2015, da Folketinget sendte danske specialstyrker til det krigshærgede afrikanske land Mali. Også her blev beslutningen truffet på baggrund af FN-dokumenter, som kun fandtes på engelsk.



Daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) afviste med den begrundelse, at resolutionerne var for komplicerede til, at Udenrigsministeriet selv kunne at oversætte dem, og at det ville blive for dyrt at hyre en professionel oversætter.

Da Christian Juhl (EL) i 2014 skulle stemme om Folketingets hastebeslutninge om at sende syv kampfly til Irak, havde han svært ved at forstå de to FN-resolutioner, der lå til grund for krigsdeltagelsen. De burde have været oversat, mener han. Arkivfoto: Liv Høybye

I et svar til Christian Juhl skrev han blandt andet:

»Udenrigsministeriet har indhentet et prisoverslag fra et eksternt oversættelsesbureau, der estimerer, at en opgave af den karakter vil kunne løses på ca. 10-11 dage og koste ca. 50.000 kr. eksklusiv moms. På den baggrund har jeg valgt ikke at oversætte dokumenterne,« skrev Kristian Jensen.

De seneste tre år har Folketinget kørt med en forsøgsordning, hvor politikere kunne kræve oversættelser, hvis de fandt det nødvendigt. Det har resulteret i omkring 40 siders tekster på dansk og har kostet ca. 75.000 kr.

Irak-beslutning udskudt efter kaos i Folketinget

En helt rimelig pris, mener Christian Juhl. Også selvom der måske kun er en håndfuld danskere, der læser teksterne.

»Jeg havde troet, at det ville blive dyrere, fordi ministerierne sender oversættelserne ud i byen. Egentlig mener jeg, at man burde kunne klare det internt, men de insisterer på at bruge en autoriseret oversætter,« siger han.

Men bør man ikke kunne forvente, at folketingspolitikere forstår engelsk tilstrækkeligt godt til at forstå teksterne på engelsk?



»Nej. Vi har et Folketing. Det vil sige, at principielt bør alle danskere kunne stille op og kunne følge med i arbejdet uanset hvor god man er til engelsk,« siger han.