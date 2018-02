Støjberg beklager igen fejl og mangler i sit ministerium

På et samråd i Folketinget tirsdag beklager udlændingeminister Inger Støjberg (V) igen en række fejl begået i sit ministerium.

Fejl som har betydet, at alvorligt syge mennesker kan være blevet udsendt af Danmark på fejlagtigt − altså ulovligt − grundlag.

Denne gang handler det om udvisninger af syge udlændinge i forlængelse af den såkaldte Paposhvili-dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Inger Støjberg erkendte allerede på et samråd den 11. januar, at der var sket alvorlig fejlbehandling i en række sager om afslag på humanitært ophold i Danmark, og at Danmark ikke i tide rettede ind efter dommen med det mærkelige navn.

Paposhvili var navnet på en seriekriminel georgier, som i december 2016 fik medhold i, at han ikke kunne udvises fra Belgien, da han var alvorligt syg.

Fakta: Hvad er en humanitær opholdstilladelse?

Dommen betyder kort fortalt, at udlændingemyndighederne har pligt til at undsøge en syg ansøgers omstændigheder ekstra grundigt inden der gives afslag på humanitært ophold, hvis der er bekymring for, at ansøgeren ikke kan modtage tilstrækkelig behandling i hjemlandet.

Allerede i foråret 2017 havde Norge og Sverige rettet ind efter dommen. I Norge udsendte myndighederne 2. februar et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggjorde også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen.

Paposhvili-dommen Udvidet pligt til undersøgelse Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 13. december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien vedrørende fortolkning af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en sag om udsendelse af en alvorligt syg udlænding.

Dommen medfører en udvidet undersøgelsespligt i sager, hvor alvorligt syge udlændinge udsendes. Herunder skal behandlingsmuligheder i hjemlandet sikres.

Men i Danmark gik der ganske lang tid, før dommen fik nogen betydning. Først blev den helt overset. Inger Støjberg hævder således, at Udlændinge- og Integrationsministeriet først fik kendskab til dommen i marts 2017, selvom den altså blev afsagt fire måneder tidligere i december 2016.

Det er »alt for lang tid« og »meget beklageligt« fastslog Støjberg under samrådet.

»Det er ikke tilfredsstillende at der ikke har været procedure, der har sikret os bedre imod sådan en situation,« sagde hun tirsdag.

Da Udlændinge- og Integrationsministeriet endelig opdagede Paposhvili-dommen i marts 2017 fejlfortolkede ministeriet den. Det kan have medvirket til, at nogle personer blev sendt ud af landet på forkert grundlag.

I mindst 11 sager kan det været truffet en forkert afgørelse, og ministeriet har derfor ledt efter otte udviste udlændinge, som skulle findes og have genbehandlet deres sag på baggrund af fejlene.

Den seneste måned er det lykkes at komme i kontakt med fem af de otte i de sager, hvor syge personer kan være udsendt i strid med dommen eller selv udrejst på grund af afslag.

Ministerium leder efter én muligvis ulovligt udsendt person

Ydermere har ministeriet fundet frem til to andre personer, mens man endnu søger efter personen fra den sidste sag.

Ifølge Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen er det »ualmindeligt svært at forstå«, hvordan det kan lade sig gøre, at fejlfortolke dommen, som ifølge hende er ganske klar.

Støjberg har først og fremmest forklaret fejlene med, at ministeriets fagkontor var under et »meget stort arbejdspres« på daværende tidspunkt.

Radio24syv har afsløret, at en embedsmand i Justitsministeriet i marts og april 2017 skrev til en embedsmand i Udlændinge- og Integrationsministeriet for at gøre opmærksom på dommen.

»Vi er lagt fuldstændig fladt ned, så vi har ikke haft tid til at kigge nærmere på den endnu,« lød retursvaret fra Udlændinge-og Integrationsministeriet.

Overblik: Tidslinje i sagen om syge udlændinge

Sager om udvisninger, der kunne være påvirket af dommen, blev heller ikke sat i bero, hvilket altså kan have medført ulovlige hjemsendelser.

I april 2017 begyndte ministeriet at opdele sager om humanitært ophold i to bunker, viser et skriftligt svar fra Støjberg forud for samrådet:

En stor bunke, som skulle behandles efter de gældende regler. Og en lille bunke med meget få sager, som skulle til nærmere overvejelse på baggrund af dommen. Det var blandt andet sager, hvor Paposhvili-dommen var blevet påberåbt.

»Herved troede ministeriet, at man ville fange sagerne op i forhold til Paposhvili-dommen, så man kunne fortsætte med at behandle øvrige sager,« sagde Inger Støjberg.

Familien håber på humanitært ophold: Ellers skal en 48-årig kvinde, der mentalt er som en treårig, udvises til Tyrkiet Zeynep Kart er vurderet til mentalt at være på niveau med en treårig. Nu vil familien kæmpe hendes sag igen.

Den lille bunke kunne ligne en berostillelse af sagerne, men er det ikke, fordi det ikke blev truffet en formelt beslutning om det, forklarede Støjberg.

Først i januar i år gik − mere end et år efter dommen − opdagede Støjbergs ministerium, at man havde tolket Paposhvili-dommen forkert, forklarede hun. Derfor sendte ministeriet en pressemeddelelse ud om de fejlbehandlede sager den 6. januar 2018. Samtidig blev nye udvisninger midlertidigt sat i bero i relevante sager.

Advokat efter Støjberg-erkendelse: »Det er dybt chokerende«

Støjberg afviste under samrådet, at hun selv kunne have haft mere hånd i hanke med sine embedsmænd:

»Der var ikke anledning til, at jeg af egen drift sagde, "Nå, de har nok ikke styr på det her, så jeg må hellere lige minde dem om, at de skal behandle sagerne forvaltningsmæssigt korrekt"« sagde hun.

Sammenfattende tilføjede hun, at forløbet »ikke har været tilfredsstillende,« men at hendes embedsfolk nu er i fuld gang med at rette op på fejlene og lave nye arbejdsgange, så de gentager sig i fremtiden.

»Der er ingen, der går på arbejde for med vilje at administrere forkert,« understregede hun.