Overblik: Tidslinje i sagen om syge udlændinge

Alvorligt syge udlændinge kan have fået afslag på humanitært ophold i Danmark i strid med en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

På et samråd i januar har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkendt, at ministeriet har begået fejl. Tirsdag skal hun i et nyt samråd om sagen.

Få her et overblik over sagen:

13. december 2016

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.

Ifølge en række eksperter forpligter dommen Danmark til i hver konkrete sag at undersøge i sager om humanitært ophold, om en person i hjemlandet har penge til medicin og bor i nærheden af den.

5. januar 2017

Udlændingestyrelsen fremhæver sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen i et notat. Det oversendes dog ikke til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

6. april 2017

- I et fortroligt svar til Folketinget skriver Inger Støjberg, at udsendelsen af afghanske Naser Husseini fra Danmark er i overensstemmelse med de internationale konventioner.

7. december 2017

- I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen.

Efter mediedækningen begynder ministeriet mellem jul og nytår at gennemgå sagerne manuelt.

6. januar 2018

Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.

11. januar 2018

I et svar til Folketinget skriver Støjberg, at der er 11 sager, hvor Paposhvili-dommen kan have været relevant. I de syv af sagerne er de afviste ansøgere sendt ud af Danmark.

19. januar 2018

Udlændinge- og Integrationsministeriet har været i direkte kontakt med fem af otte personer i de syv sager.

To andre personer har man fundet frem til, mens ministeriet endnu ikke har fundet frem til personen fra den sidste sag. Det oplyser Støjberg i et folketingssvar.

Kilder: Radio24syv, Information, Altinget og Ritzau.