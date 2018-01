De danske myndigheder indleder nu en jagt på syv alvorligt syge udlændinge, der kan være sendt ud af Danmark ved en fejl.

Sådan lød budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der under et samråd torsdag om humanitære opholdstilladelser erkendte, at alvorligt syge udlændinge muligvis har fået afslag på humanitært ophold i Danmark i strid med en dom fra Menneskerettighedsdomstolen.

Ministeriet kan dog blive ramt af endnu flere sager.

Jytte Lindgård, formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, siger til Jyllands-Posten, at hun er sikker på, at advokater efter samrådet vil finde sager frem, som reelt er blevet opgivet. Sager, hvor alvorligt syge personer er blevet hjemsendt, selv om de burde have haft humanitært ophold.

Jeg er chokeret over, at man først nu er begyndt at se på de her sager, og undskylde sig med, at der ikke har været tid til det. Jytte Lindgård, formand for foreningen af udlændingeretsadvokater Jeg er chokeret over, at man først nu er begyndt at se på de her sager, og undskylde sig med, at der ikke har været tid til det.

»Det kan jeg sige med 100 pct. sikkerhed. Alle mine kolleger, der har været i nærheden af disse sager, vil helt klart grave dem frem igen og se, om der er belæg for at søge genoptagelse med baggrund i dommen. Det er også noget, jeg vil opfordre dem til at gøre,« siger hun.

Håbløst

Budskabet er det samme fra Michala Bendixen, formand for Refugees Welcome:

»Vi har prøvet at få afslag på humanitære opholdstilladelser i de mest absurde sager, så vi har til sidst helt opgivet at sende ansøgninger ind, fordi vi vidste det alligevel var håbløst.«

Kan I nu finde på at indsende de sager, som I reelt havde opgivet?

»Ja, det kan vi godt finde på,« siger Michala Bendixen.

Ignorerede advarsler

Inger Støjberg erkendte ved torsdagens samråd om humanitære opholdstilladelser, at den såkaldte Paposhvili-dom forlængst burde have haft indflydelse på sager om humanitære opholdstilladelser.

»Det blev ikke gjort korrekt,« sagde ministeren under samrådet.

Paposhvili-dommen Udvidet pligt til undersøgelse Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 13. december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien vedrørende fortolkning af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en sag om udsendelse af en alvorligt syg udlænding.

Dommen medfører en udvidet undersøgelsespligt i sager, hvor alvorligt syge udlændinge udsendes. Herunder skal behandlingsmuligheder i hjemlandet sikres.

Dommen berører en alvorlig syg georgisk mand, som den 13. december 2016 fik medhold hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i, at Belgien ikke kunne udvise ham. Dommen betyder i grove træk, at de danske myndigheder har en særlig undersøgelsespligt i sager, hvor alvorligt syge udlændinge hjemsendes. Det skal herunder sikres, at der er den nødvendige behandling og medicin til rådighed, ligesom de danske myndigheder også skal sikre, at den hjemsendte person har råd til behandlingen.

Det er ikke sket trods flere henvendelser til Støjbergs ministerium. F.eks. gjorde Justitsministeriet allerede i marts 2017 opmærksom på dommen, men alligevel var det først i julen, at ministeriet påbegyndte en manuel gennemgang og fandt frem til i alt 11 sager, hvor dommen kunne have haft relevans. Heraf befinder syv personer sig nu i udlandet.

Advokat chokeret

Michala Bendixen henvendte sig også til Udlændinge- og Integrationsministeret om Paposhvili-dommen i forhold til to konkrete sager. Første gang den 24. april 2017 og anden gang den 10. maj 2017.

»De var meget præcist udvalgt i min bunke, fordi de er meget relevante i forhold til netop den dom. Men der skete ingenting. Jeg har slet ikke hørt fra ministeriet,« siger hun.

Jytte Lindgård er chokeret.

»Vi har en dom fra december 2016, og det vil sige, at ministeriet senest i begyndelsen af januar 2017, da de havde dommen, skulle have administreret efter den. Jeg er chokeret over, at man først nu er begyndt at se på disse sager og undskylder sig med, at der ikke har været tid til det. Det svarer til, at straffeloven bliver skærpet, men politiet siger, at de ikke har tid til at rejse tiltale.«

»Havde ministeriet blot ladet sagerne ligge, så havde det været urimeligt over for ansøgerne. Men i dette tilfælde har ministeriet sågar truffet afgørelser i perioden, hvor de burde have fulgt dommen. Det synes jeg taler for sig selv,« siger Jytte Lindgård.