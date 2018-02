Ministerium leder efter én muligvis ulovligt udsendt person

Alvorligt syge udlændinge har muligvis fået afslag på humanitært ophold i Danmark i strid med en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor været i direkte kontakt med fem af otte personer i de syv sager, hvor personer kan være udsendt i strid med dommen - mere populært kaldet Paposhvili-dommen.

To andre personer har man fundet frem til, mens ministeriet endnu ikke har fundet frem til personen fra den sidste sag.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i et folketingssvar til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

Ministeren skal tirsdag klokken 14.30 i samråd om Paposhvili-dommen for anden gang. Støjberg var også i samråd om sagen i sidste måned.

Støjberg erkender fejl i sager om syge udlændinge

Oppositionen beskylder ministeriet for at have givet afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge, selv om en dom fra 13. december 2016 burde have givet anledning til en anden praksis.

I alt er der 11 sager, hvor dommen kan have været relevant, har ministeriet fundet frem til. I de syv af sagerne er de afviste ansøgere sendt ud af Danmark.

I to andre sager har Støjbergs ministerium med hjælp fra Udenrigsministeriet fået bekræftet to personers adresser i deres respektive hjemlande.

De pågældende personer har dog ikke besvaret ministeriets breve. Det oplyser Støjberg i sit svar.

Overblik: Ministerium begik fejl i sager om syge udlændinge

Ministeren erkendte i samrådet fra januar, at ministeriet har begået fejl.

- Sagt ligeud gik der for lang tid, før man blev opmærksom på dommen. Og der gik for lang tid, før man fik fortolkningen på plads, sagde Støjberg under samrådet.

Støjberg har undskyldt forløbet med, at der har været et stort arbejdspres i hendes ministerium.

Det skyldes dels, at der er gennemført flere stramninger af udlændingelovgivningen, og dels at der har været travlt med sagen, hvor Støjberg havde beordret adskillelse af alle asylægtepar, hvor den ene part var under 18 år. De udsendelser viste sig at være ulovlige.

- Der har været et exceptionelt stort pres på embedsmændene, sagde Støjberg under samrådet i januar.