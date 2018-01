Venstre har åbnet døren for Villum Christensen som borgmester

Trods personligt og politisk nag til Liberal Alliances folketingsmedlem og byrådsmedlem i Slagelse, Villum Christensen, åbner Venstre nu for, at LA'eren kan blive borgmester om to år. Det skriver Altinget.

Villum Christensen indgik - til tydelig borgerlig irritation - efter kommunalvalget i efteråret en konstitueringsaftale med Socialdemokratiet.

Aftalen gjorde John Dyrby Paulsen (S) til borgmester og gav mulighed for, at Villum Christensen halvvejs inde i perioden overtager borgmesterkæden.

Den aftale meddeler Venstres gruppeformand i Slagelse byråd nu, at man ikke har tænkt sig at blokere:

- Aktuelt er vores linje, at vi ikke er en del af den borgmesteraftale og derfor ikke vil gå ind og blande os, men i stedet stemme blankt, siger Knud Vincents til Altinget.

De blanke stemmer fra Venstre betyder, at partiets ti byrådsmedlemmer ikke tæller med, hvis der skal findes et flertal bag Villum Christensen som borgmester blandt kommunalbestyrelsens 31 medlemmer.

I stedet giver den kommunale styrelseslov mulighed for, at et flertal blandt de resterende 21 medlemmer selv kan ordne sagen.

Dermed overlader Venstre afgørelsen til de 12 socialdemokratiske byrådsmedlemmer og Villum Christensen, skriver Altinget.

Hovedpersonen selv havde efter eget udsagn et møde om sagen med John Dyrby Paulsen i sidste uge:

- Og der blev vi enige om, at nu vil han gå ud og sige meget eksplicit, at selvfølgelig holder han den aftale, vi har skrevet under på. Det forventer jeg snart vil ske, siger Villum Christensen til Altinget.

John Dyrby Paulsen har ellers tidligere meddelt, at han regner med at være borgmester perioden ud. Til Altinget udtaler han om et muligt borgmesterskifte:

- Det er en mulighed om ønsket. Det står i aftalen. Og nærmere kommer jeg det ikke.

Mange kommentatorer og kritikere har vurderet, at Villum Christensen næppe kommer til at indtage borgmesterposten de sidste to år op til næste kommunalvalg i 2021.

I sidste uge meddelte LA'eren, at han ikke genopstiller til Folketinget, men i stedet vil forberede sig på borgmestertjansen.