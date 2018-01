Kommentator om Slagelse-aftale: Alle tiders fupnummer

Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen (S), har snydt vælgerne. Han lovede 1. december at dele magten med Liberal Alliances Villum Christensen efter to år på posten. Nu vil Dyrby beholde borgmesterkæden i alle fire år.

Det siger politisk kommentator Hans Engell om Dyrbys nye budskab til netmediet Altinget trods aftalen med Villum Christensen.

- Det er alle tiders kommunalpolitiske fupnummer. Når man læste aftalen grundigt, kunne man se, at Villum Christensen aldrig nogensinde ville blive borgmester i Slagelse. Aftalen forpligter ikke andre partier, siger Hans Engell.

Alligevel bedyrede LA's partiformand, Leif Mikkelsen, at Villum Christensen blev Slagelses borgmester efter to år, fordi han havde underskrevet en aftale med Dyrby.

- Både Dyrby og Villum Christensen har nu bekræftet, at det var et fupnummer, siger Hans Engell.

- Man har snydt vælgerne. Villum Christensen begrundede sin støtte til en rød borgmester med, at han selv kunne få posten. Det var det figenblad, han brugte for ikke at støtte Venstres borgmester, men gik til den røde side.

Spørgsmål: Øger det politikerleden?

- Det er ikke noget smukt forløb. I Slagelse har vælgerne været ualmindeligt hårdt prøvede gennem fire års skærmydsler. Har det ingen ende? Villum Christensen blev valgt med et meget lille stemmetal, siger Hans Engell.

LA's spidskandidat kom kun i byrådet takket være stemmer fra Nye Borgerlige, som han sad i valgforbund med.

- Så selvfølgelig er det med til at øge politikerleden i Slagelse. Det er også et problem for LA, hvor partiformanden brystede sig af, at man fik en borgmester. Det kan svække Villum Christensen ved folketingsvalget, mener Hans Engell.

John Dyrby Paulsen sidder sikkert i sadlen. Han kan ikke væltes som borgmester, påpeger den politiske kommentator.