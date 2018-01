Fakta: Læs hele borgmesteraftalen fra Slagelse

Her er den oprindelige borgmesteraftale, som ikke alle partier bakkede op om:

Samtlige partier i byrådet har underskrevet en fælles samarbejdsaftale om konstitueringen for de næste fire år.

Den betyder, at Villum Christensen efter to år kan blive borgmester, hvis han ønsker det.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her