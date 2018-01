Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) planlægger at være borgmester de kommende fire år.

Det siger han til netmediet Altinget, selv om han har indgået en aftale om at dele borgmesterposten med Villum Christensen (LA) efter to år.

Fakta: Læs hele borgmesteraftalen fra Slagelse

- Min planlægningshorisont er de næste fire år. Jeg går ikke og planlægger med, at nu er jeg her i to år og så færdig, siger John Dyrby Paulsen til Altinget.

Aftalen mellem de to om at dele borgmesterposten blev indgået i december efter kommunalvalget. Det afsluttede ti dages fastlåste forhandlinger om borgmesterkæden i byen.

Alle partier støtter delt borgmesterpost i Slagelse

Det er op til John Dyrby Paulsen selv at trække sig, hvis Villum Christensen ønsker at være borgmester.

- Den aftale, vi har lavet, er, at det er en mulighed, hvis det ønskes. Men jeg har det ikke sådan, at nu bliver jeg nødt til kun at planlægge for to år.

- Alt det, jeg laver, tager udgangspunkt i en planlægning for fire år, siger John Dyrby Paulsen.

Villum Christensen tager meldingen med ro. Han ved endnu ikke, hvad der skal ske om to år.

- Vi har lavet en aftale, om at jeg har muligheden om to år. Men der kan ske så meget på den tid. Jeg har jo også nogle andre job, siger Villum Christensen.

Efter drama i Slagelse: Villum Christensen blev mødt af vrede demonstranter

John Dyrby Paulsen afløste Venstres Stén Knuth som borgmester.

- Det er uhørt. Det er et højst usædvanligt samarbejde, sagde Knuth i december om aftalen mellem S og LA.

Knuth troede ikke på, at Villum Christensen nogensinde ville blive borgmester.

Fakta: Læs hele borgmesteraftalen fra Slagelse

Venstre, DF og De Radikale forsøgte at få borgmestervalget udskudt, men blev nedstemt 16 mod 15 på det konstituerende møde i byrådet i begyndelsen af december.

Senere på måneden underskrev samtlige partier i byrådet dog en fælles samarbejdsaftale om konstitueringen for de næste fire år.