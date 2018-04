Efter skandalen i Nobel-akademiet: Nu griber kongen ind

Hvis man vil ud, skal man kunne komme ud.

Det mener den svenske konge, Carl Gustaf, hvorfor han nu agter at ændre vedtægterne for Det Svenske Akademi, så det bliver muligt for medlemmerne at forlade det.

Det oplyser det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

Nobel-akademi har udsendt pressemeddelelse om pressemeddelelse: »Vi har besluttet at vente med at publicere en pressemeddelelse«

»Jeg har til hensigt at supplere Det Svenske Akademis vedtægter således, at det gøres tydeligt, at det er muligt at forlade akademiet efter eget ønske. Den, som over mere end to år ikke har deltaget i arbejdet, skal endvidere anses for at have forladt akademiet, selv om medlemmet ikke officielt har anmodet om udtrædelse,« udtaler kongen.

Meldingen kommer efter den seneste tids ballade, som har efterladt akademiet med blot 11 medlemmer mod normalt 18. Dermed kan det blive umuligt at udpege vinderen af Nobelprisen i litteratur til oktober, da det kræver minimum 12 besatte stole, for at akadamiet er beslutningsdygtigt.

100 forskere i fælles opråb mod Nobel-akademi: Det har ingen legitimitet

I pressemeddelelsen konstateres det da også, at »det antal medlemmer, som ikke deltager aktivt i akademiets arbejde er nu så stort, at det for alvor risikerer akademiets muligheder for at fuldføre dets vigtige opgaver.«

Medlemmerne bliver udpeget for livstid, og vedtægterne nævner ikke muligheden for, at man frivilligt kan melde sig ud, men det skal altså ændres nu.

Krisen i akademiet blev udløst af beskyldninger fra 18 kvinder om overgreb fra kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som er gift med Katarina Frostenson, der indtil sidste uge var aktivt medlem af akademiet.

Sverige ryster vantro på hovedet efter afgang i Nobel-akademi: »Al denne elendighed pga. en sexmisbruger«

Jean-Claude Arnault, som er blevet kaldt kulturprofilen, har igennem årtier fået økonomisk støtte fra akademiet til sin kulturscene, Forum. Samtidig har parret haft råderet over akademiets lejligheder i Stockholm og Paris.

Efter vidnesberetningerne i november satte akademiet en advokatundersøgelse i gang, som både har vist, at Jean-Claude Arnaults hustru ejer halvdelen af klubben, at han efter alt at dømme har lækket navnene på nobelprisvindere i syv tilfælde, og at Forum bliver drevet i strid med bl.a. skattelovgivningen.

Afgået sekretær i Nobel-akademi: »Ikke alle traditioner er værd at bevare«

Samtidig er det også kommet frem, at akademiet allerede i 1990'erne var blevet gjort opmærksom på overgreb fra Jean-Claude Arnaults side. Flere medlemmer krævede efterfølgende en eksklusion af Katarina Frostenson. Men hun overlevede to afstemninger, og tre medlemmer trak sig i protest.

I sidste ende blev hun dog tvunget til at trække sig. Det samme blev også akademiets permanente sekretær, Sara Danius.

Akademiet blev stiftet af den daværende konge i 1786.