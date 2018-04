100 forskere i fælles opråb mod Nobel-akademi: Det har ingen legitimitet

Sagen om Det Svenske Akademi er langt fra ovre.

På nuværende tidspunkt står akademiet uden nok medlemmer til at tage beslutninger, som hvem der skal vinde Nobelprisen i litteratur. For kun 11 medlemmer er tilbage efter den seneste tids ballade, som har splittet den betydningsfulde kulturinstitution, der har eksisteret siden 1786. Akademiet skal have minimum 12 besatte pladser for at være beslutningsdygtigt.

Afgået sekretær i Nobel-akademi: »Ikke alle traditioner er værd at bevare«

Og nu har flere end 100 svenske forskere givet deres besyv med i føljetonen. I et åbent brev bragt i Dagens Nyheter udtrykker de stor bekymring for akademiets »troværdighed og fremtid.«

»Vi er blevet tvunget til at konstatere, at Det Svenske Akademi i sin nuværende form savner legitimitet, og at de tilbageværende medlemmer ikke formår at drive virksomheden på en værdig og passende måde,« lyder det.

Foruden at udpege vinderen af Nobelprisen i litteratur uddeler akademiet også årlige stipendier og priser for millioner af kroner, ligesom det udgiver ordbøger over det svenske sprog.

Den dårligste siden 1786: Medlem af skandaleramt Nobel-akademi i hård kritik af sekretær Balladen om Det Svenske Akademi fortsætter. Medlemmer går i protest, og beskyldninger fyger i alle retninger.

Men siden november sidste år har Det Svenske Akadmei været ramt af en krise, som kulminerede torsdag, da den permanente sekretær, Sara Danius gik af og samtidig fratrådte som medlem. Også digteren Katarina Frostenson måtte forlade sin stol i akademiet.

Krisen blev udløst af beskyldninger fra 18 kvinder om overgreb fra kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som er gift med Katarina Frostenson.

Sverige ryster vantro på hovedet efter afgang i Nobel-akademi: »Al denne elendighed pga. en sexmisbruger«

Jean-Claude Arnault, som er blevet kaldt kulturprofilen, har igennem årtier fået økonomisk støtte fra akademiet til sin kulturscene, Forum. Samtidig har parret haft råderet over akademiets lejligheder i Stockholm og Paris.

Efter vidnesberetningerne i november satte akademiet en advokatundersøgelse i gang, som både har vist, at Jean-Claude Arnaults hustru ejer halvdelen af klubben, at han efter alt at dømme har lækket navnene på nobelprisvindere i syv tilfælde, og at Forum bliver drevet i strid med bl.a. skattelovgivningen.

Nobel-skandale får Sverige til at tage sløjfeblusen på: #knytblus breder sig

Samtidig er det også kommet frem, at akademiet allerede i 1990'erne var blevet gjort opmærksom på overgreb fra Jean-Claude Arnaults side.

Flere medlemmer krævede efterfølgende en eksklusion af Katarina Frostenson. Men hun overlevede to afstemninger, og tre medlemmer trak sig i protest.

I sidste ende blev hun dog tvunget til at trække sig.

De mange forskere skriver i deres åbne brev, at der er brug for handling.

»Vi mener [...] at det reformarbejde, som blev igangsat i Sara Danius' tid som permanent sekretær, snarest bør genoptages, således at Det Svenske Akademi kan blive den kulturåbne, kulturbærende og kulturbevarende institution, som dagens samfund har så meget brug for.«