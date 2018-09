Trump om Nike-reklame med udstødt NFL-spiller: »Det er et forfærdeligt budskab at sende«

Kampene i den amerikanske fodboldturnering er endnu ikke skudt i gang, men den politiske kamp uden for banen er i fuld gang. Det er et oprør, som startede med fodboldspillerens protest under tonerne fra den nationale hymne før kampstart i 2016. Siden er protesterne rykket ud til amerikanerne, til sportsgiganten Nike og nået til Det Hvide Hus ad flere omgange.

Colin Kaepernick protesterede mod den sociale og racistiske opdeling og sager om politivold i USA. Det er roden til, at han ikke føler nogen nationalkærlighed til flaget eller nationalsangen. Derfor knælede han i protest under nationalsangen i 2016 frem for at stå op i respekt.

Det endte hans karriere og fik dengang amerikanerne til at bryde ud i vrede. Trump udtalte, at NFL-quarterbacken burde forlade landet. Nu er den udstødte NFL-spiller det nye ansigt for Nikes "Just do it"-kampagne og satte igen i gang i oprøret ved annonceringen som Nikes frontfigur med teksten »Tro på noget. Selv hvis det betyder at ofre alting.«

Det får Trump til at reagere:

»Jeg synes, det er et forfærdeligt budskab, og et budskab som ikke skulle være sendt. Der er ingen grund til det,« sagde Trump tirsdag til the Daily Caller.

Valg af Just do it-frontfigur har udløst sko-afbrændinger: »Nike tvinger mig til at vælge mellem mine yndlingssko og mit land«

Han fremhæver dog også retten til at udtrykke sig:

»På den anden side er det hvad, det her land handler om. At du har visse friheder til at gøre ting, som andre folk ikke synes, at du bør gøre. Men personligt er jeg på en anden side af det.«

Colin Kaepernicks budskab om »at ofre alt« bliver set som en kommentar og fortsættelse af hans tidligere protest, der kostede ham karrieren. Han udtalte sig den gang om hans formål med protesten:

»Jeg rejser mig ikke og viser min respekt for et flag, der står for undertrykkelse af sorte mennesker og mennesker med farve. For mig er det her større end spillet, og det ville være egoistisk af mig, hvis jeg så det på en anden måde. Der er lig i gaderne, og folk får betalt orlov for at slippe afsted med drab,« udtalte han i forbindelse med sager om politivold.

NFL bøjer sig for Trump: Spillere må stå op eller blive i omklædningsrummet under nationalsang

Nikes kampagne med den udstødte fodboldspiller som frontfigur har startet en viral række af afbrændinger af Nikesko, bluser og sokker, mens andre støtter budskabet ved at købe nye Nikesko.

Det er fra almindelige amerikanere til præsidenter, som har reageret på fodboldspillerens opråb. Trump er ikke den første præsident, som har reageret. Tilbage i 2016 satte den daværende præsident Barack Obama ord på sin holdning.

»Jeg mener, at han (Kaepernick red.) bekymrer sig om nogle reelle og legitime emner, som er nødvendige at snakke om. Og i sidste ende sørger han jo for at generere mere samtale omkring de emner. Og jeg vil hellere have, at unge mennesker er engagerede i debatten og forsøger at blive en del af den demokratiske proces frem for blot at blive siddende på sidelinjen,« sagde han under et pressemøde den 5. september 2016.

Fodboldstjerne i modvind: Nu giver præsidenten en håndsrækning

NFL annoncerede i en pressemeddelelse i maj en politik for, hvordan spillerne skal opføre sig under nationalsangen, der skal træde i kraft denne sæson. Hvis en spiller ikke vil stå op til nationalsangen, er de fremover henvist til omklædningsrummet indtil kampstart. Ovenpå Nike-kampagnens lavine af reaktioner er NFL nu kommet med en ny udtalelse.

»Det Nationale Fodbold Liga tror på dialog, forståelse og sammenhold. Vi omfavner rollen og ansvaret over for alle involverede i det her spil til at promovere meningsfuld, positiv forandring i vores samfund. Den sociale retfærdighed, som Colin og andre professionelle atleter har rejst, fortjener vores opmærksomhed og handling,« udtaler en NFL-talsperson i en pressemeddelelse tirsdag.

Colin Kaepenick har stået uden kontrakt siden sin protest i 2016. Han har siden ført en sag om aftalt spil mod NFL, som nu er gået videre til retten.