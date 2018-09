Valg af Just do it-frontfigur har udløst sko-afbrændinger: »Nike tvinger mig til at vælge mellem mine yndlingssko og mit land«

Der bliver for tiden ryddet flittigt ud i adskillige amerikaneres sportstøj. Tennissokker, sneakers og T-shirts af mærket Nike bliver således kasseret og i visse tilfælde brændt af.

Det er beskeden om Nikes nye ansigt, den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick, der har givet anledning til en større protest.

Colin Kaepernick skabte i 2016 stor opmærksomhed, da han protesterede imod racisme og politivold mod afroamerikanere ved at knæle under nationalsangen før en kamp. Det kostede ham hans karriere.

Samtidig blev han symbol på racistisk opdeling i USA, men også opfattet som respektløs over for det amerikanske flag.

Nu hælder han igen benzin på bålet i et tweet, hvor han annoncerer sin rolle som nyt ansigt for Nike med ordene: »Tro på noget. Selv hvis det betyder at ofre alting«.

Nikes valg af Colin Kaepernick har bogstaveligt talt sat ild i amerikanernes vrede. På Twitter brænder amerikanere deres Nike-sko af i protest mod valget af den udstødte NFL-spiller.

Colin Kaepernicks protest er blevet symbol på både kampen mod racisme og på manglende respekt for den amerikanske nationale stolthed.

Amerikaneren Seab Clancy skriver bl.a., at »Nike tvinger mig til at vælge mellem mine yndlingssko og mit land«.

Kampagnen skal markere Nikes 30-års jubilæum for sloganet "Just do it".

Nike har ikke mistet troen på den tidligere NFL-quarterback, selv om han er blevet udstødt. Sportstøjsgiganten står ved valget af Colin Kaepernick som kampagneansigt.

»Vi mener, at Colin er en af de mest inspirerende spillere fra hans generation, som har udnyttet sin magt fra sporten til at skubbe verden fremad,« siger vicedirektøren for Nikes brandafdeling i Nordamerika, Gino Fisanotti, ifølge ESPN.



Uden job efter protest mod det hvide og blå USA: »Det stinker råddent«

Den holdning bliver besvaret med virale protester med afbrænding.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere også udtrykt sin modstand mod protester som Colin Kaepernicks, der startede en stribe af symbolske knæl under nationalsangen til NFL-kampe.

I Alabama sagde han sidste år, at fodboldholdene skulle »get that son of a bitch off the field,« hvis nogen knælede under nationalhymnen.

Den virale afbrænding af tøj og sko fra Nike har samtidig også sat gang i en positiv reaktion, der har fået kortet op af lommen på mange. Flere amerikanere støtter Nikes valg ved at købe nye sko og dele det på Twitter.

Efter Colin Kaepernicks protest i 2016 startede en lavine af protester med at knæle under nationalsangen.

Det har ført til, at NLF har indført et påbud mod at knæle under nationalsangen denne sæson. Det har flere spillere dog valgt at ignorere i kampene op til sæsonens start.