Se de kontroversielle billeder: Familier splittes ad og sættes i bure i USA

Grædende børn der bliver revet ud af armene på deres forældre og 5-årige bag tremmer uden opsyn.

Kritikken hagler i disse dage ned over Trump-regeringens nye grænsepolitik, der har ført til, at 2.342 børn siden maj er blevet adskilt fra deres forældre ved Mexicos grænse.

Den nye nul-tolerance politik betyder, at alle der krydser grænsen til USA illegalt bliver tilbageholdt og retsforfulgt. Børnene kan imidlertid ikke retsforfølges, så de bliver låst inde i gamle supermarkeder og lagerbygninger, som er lavet om til detentionscentre.

En gruppe journalister fik søndag adgang til et detentionscenter i byen McAllen i det sydlige Texas, herunder kan du se billederne.

Migranter, der er blevet tilbageholdt ved grænsen, venter i et af burene i en lagerbygning i byen McAllen, Texas. Foto: AP via Ritzau/Scanpix

Den nye grænsepolitik blev sat i værk i maj, og ifølge amerikansk lov må børnene ikke opholde sig i mere end tre dage i aflåste detentionscentre. Herefter skal myndighederne forsøge at placere dem hos et familiemedlem eller en værge.

Det flyder med vandflasker, chipsposer og folietæpper i de bure, hvor børnene opholder sig, fortæller en journalist fra nyhedsbureauet AP. Foto: US Customs and Border Protection via Ritzau/Scanpix.

Ifølge nyhedsbureauet AP får børn under fem år som udgangspunkt lov at blive sammen med deres forældre, når de kommer over grænsen, dog har journalister og menneskerettighedsorganisationer rapporteret om, at børn helt ned til fire år bliver placeret alene bag lås og slå og at de større børn derfor må tage sig af dem.

Lagerbygningen i McAllen er delt op, så uledsagede børn og børn der er blevet fjernet fra deres forældre sidder i én fløj, mens familier og enlige vokse sidder i andre fløje. Foto: US Customs and Border Protection via Ritzau/Scanpix.

I detentionscentret i McAllen er lyset tændt 24 timer i døgnet. Migranterne sover på gulvet på tynde madrasser og må klare sig med folietæpper for at holde varmen.

De amerikanske myndigheder understreger dog, at både børn og voksne har adgang til mad, badefaciliteter, lægehjælp og rent tøj.

Det amerikanske grænsepoliti stopper en familie fra Sydamerika med henblik på at fængsle forældrene. Børnene vil blive fragtet til detentionscentret i McAllen. Foto: John Moore Ritzau/Scanpix

FN's kontor for menneskerettigheder har udtalt, at USA bryder de internationale konventioner og børnepsykolog i Red Barnet, Anne-Sophie Dybdahl, slår fast, at det kan være særdeles traumatiserende for børn at blive adskilt fra deres forældre - særligt når der er tale om børn på flugt.

De mange flygtninge der krydser grænsen til USA kommer typisk fra latinamerikanske lande som Honduras og El Salvador og er flygtet fra voldelige regimer og fattigdom.

En kvinde fra Honduras bliver sammen med sin 2-årige datter stoppet ved den amerikanske grænse og afhørt af grænsepolitiet. Foto: John Moore Ritzau/Scanpix.

Det stigende antal flygtninge, der krydser grænsen til USA i disse dage, gør at de amerikanske myndigheder har svært ved at finde ledige steder at placere de børn, der bliver fjernet fra deres forældre. Derfor planlægger man at oprette teltlejre i ørkenen i Texas.

En kvinde fra Guatemala bliver sammen med sin nyfødte datter løsladt fra detentionscentret og må tage bussen til et nærliggende katolsk nødhjælpscenter. Foto: Loren Elliot, Ritzau/Scanpix.

Trump-administrationen har afvist at ændre den nye grænsepolitik og forsvarer den med, at regeringen ganske enkelt opretholder loven ved at retsforfølge de voksne migranter, og at man bliver nødt til at fjerne børnene, da det ikke er lovligt at fængsle dem.