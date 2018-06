Tidligere førstedamer i fælles front mod Trumps separering af migrantbørn fra forældre

SAN FRANCISCO - Alle USA's nulevende tidligere førstedamer dannede mandag fælles front og kritiserede Trump-regeringens nye nultolerancepolitik over for illegale migranter, som indebærer, at børn bliver taget fra deres forældre.

Trump-regeringen har forsvaret det med, at den ganske enkelt opretholder loven ved at retsforfølge alle voksne, som har gjort sig skyldig i ulovligt at krydse grænsen til USA. Eftersom det ikke er tilladt at sætte børn i fængsel, må børnene som konsekvens tages fra deres forældre.

Fra venstre Hillary Clinton, Michelle Obama, Melania Trump, Rosalynn Carter og Laura Bush. De har alle udtrykt bekymring over, at migrantbørn bliver taget fra deres forældre på grænsen til Mexico. Foto: AP

Dette fik mandag Laura Bush til at skrive et indlæg i Washington Post, hvor hun sagde, at hun som borger i en grænsestat forstod behovet for sikre grænser, men at den nuværende politik mindede hende om interneringslejre for japanere under Anden Verdenskrig.

»Denne nultolerancepolitik er amoralsk. Det knuser mit hjerte,« fortsatte hun.

Michelle Obama videresendte beskeden fra Laura Bush og tilføjede: »Nogle gange hæver sandheden sig over partipolitik.«

Hillary Clinton, den tidligere demokratiske præsidentkandidat såvel som tidligere førstedame, delte også Laura Bush’ tweet og stemplede den nye politik »inhuman.«

»Alle forældre, som har holdt et barn i deres arme, alle mennesker med en sans for barmhjertighed og anstændighed, burde være oprørte,« skrev hun.

Rosalynn Carter sendte sin egen udtalelse ud via The Carter Center og kaldte i et tweet Trumps nultolerancepolitik en »skændsel.«

Hun fremhævede, at hun som førstedame havde arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring mennesker, som måtte flygte fra Cambodia til Thailand. Her havde hun med egne øjne set, hvordan forældre og børn, som var blevet separeret fra hinanden, led under det.

»Denne politik om at fjerne børn fra deres forældre ved vores grænse til Mexico er en skændsel og skændeligt for vores land,« skrev hun.

Melania Trump har ligeledes kommenteret situationen. Via sin talsmand har hun sagt, at »hun hader« at se familier blive splittet op og har opfordret demokrater og republikanere til at samarbejde om en indvandrerreform.

Nogle medier har opfattet dette som kritik af hendes mands politik. Ifølge Det Hvide Hus er hendes budskab dog i fuld overensstemmelse med præsidentens.