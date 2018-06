Trump indførte nul tolerance; men giver demokraterne skylden for opsplitning af migrantbørn fra forældre

SAN FRANCISCO - En bølge af kritik fra demokrater, men også fra enkelte republikanere, af en politik om at separere børn fra forældre på den amerikansk-mexicanske grænse, fik mandag ikke præsident Donald Trump til at ændre kurs.

I stedet bebrejdede han demokraterne for situationen.

»Alle de problemer« som USA har med indvandring »er i høj grad demokraternes skyld,« sagde præsidenten ved en pressebriefing, som egentligt skulle handle om USA’s rumforskning.

Han insisterede på, at det hele var en konsekvens af »forfærdelige love,« som oppositionspartiet nægter at hjælpe med at lave om.

»I ser, hvad der sker med børn og separation. Det, der sker, er trist. Hvis demokraterne ville sætte sig ned i stedet for at obstruere kunne vi få noget gjort meget hurtigt. Vi har nogle forfærdelige love. De værste i verden,« fortsatte han:

»USA vil ikke være en lejr for migranter og flygtninge. Se, hvad der sker i Europa. Vi kan ikke tillade, at det sker her. Ikke under min ledelse.«

Tidligere har Trump i et tweet sagt dette endnu mere direkte: »Demokrater tvinger familier til at blive splittet op med deres forfærdelige og onde lovagenda.«

Trump advarer om, at USA kan blive som Europa To førstedamer, Melania Trump og Laura Bush, distancerer sig fra Trump og fordømmer omstridt praksis med at tage flygtningebørn som gidsler i udlændingestrid.

Det er en linje, som hele hans regering har forsøgt at tage, selvom det står klart, at separeringen af børn og forældre er en konsekvens af Trump-regeringens egen nye, nultolerance-politik.

Alle, der bliver taget i illegalt at forsøge at krydse den amerikansk-mexicanske grænse, bliver nu anholdt og placeret i et detentionscenter, indtil de kan blive stillet for en dommer.

Trump hævder, at kriminaliteten i Tyskland er steget - men det er ikke sandt

Er der tale om forældre, der kommer sammen med børn, bliver børnene taget fra dem og placeret i pleje eller i særlige lejre for børn.

Senest er der blevet åbnet en teltlejr i Texas, fordi nultolerance-politikken har fået antallet af ”uledsagede” børn til at eksplodere.

Knap 2.000 børn er over en seks ugers periode fra april til maj, siden den nye politik blev indført, blevet separeret fra deres forældre.

Det har fået kritikere til at beskylde Trump-regeringen for at behandle børn umenneskeligt og bruge dem som brikker i et politisk spil for at forsøge at tvinge demokrater til at acceptere Trumps krav til en drastisk indvandrerreform og en ny mur på den mexicanske grænse.

Børn holdes fanget i bure ved den amerikanske grænse: »Tre dage er nok til at traumatisere dem«

Kirstjen Nielsen, minister for national sikkerhed (Homeland), afviste mandag kritikken.

»Vi opretholder en lov, som Kongressen har vedtaget,« sagde hun i en tale fra New Orleans til det nationale sherifforbund.

Hun indikerede også, at mange illegale migranter, der rejser med børn, faktisk ikke er deres forældre, og henviste til, at alle med reelle intentioner om at søge asyl kan gøre det via de officielle procedurer.

»Vi kan ikke tillade os den luksus at antage, at alle individer, som kommer til dette land som en familie, faktisk er en familie. Vi er nødt til at gøre vores job. Det vil vi ikke undskylde.«

Justitsminister Jeff Sessions, der talte ved den samme konference, bakkede dette op.

»Vi ønsker ikke at separere børn fra forældre. Det kan I være sikre på. Hvis vi bygger en mur og lukker hullerne i loven, ville vi ikke stå med de her forfærdelige valg,« sagde han.

Flere Trump-regeringsrepræsentanter har dog erkendt, at det også handler om at afskrække migranter fra at forsøge at komme til USA.

Justitsminister Jeff Sessions og Homeland-minister Kirstjen Nielsen talte mandag begge ved en konference for sherifforbundet i New Orleans. Foto: AP/Patrick Semansky

Det Hvide Hus stabschef John Kelly erkendte dette åbent sidste år, mens han stadig var Homeland-minister og nultolerance-politikken første gang var under overvejelse.

USA’s grænsemyndigheder ville tidligere løslade sådanne familier og notificere dem, når de skulle møde op i retten. Problemet er, at mange af disse familier aldrig mødte op.

Dette godtgør dog stadig ikke at efterlade børn med psykiske ar resten af livet, mener en strøm af kritikere, der bl.a. tæller den tidligere førstedame Barbara Bush og tidligere Ohio-guvernør John Kasich, en republikaner, som før har været stærk kritisk over for Trump.

Flere kristne grupper, som er støtter af Trump, har også kritikseret den nye kurs.