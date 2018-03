Trump-regeringen hiver Californien i retten for at beskytte illegale indvandrere

SAN FRANCISCO – Trump-regeringen har eskaleret sit slagsmål med Californien om håndteringen af illegale indvandrere.

Det sker med et søgsmål, hvor USA’s justitsministerium hævder, at Californien har vedtaget en stribe forfatningsstridige love, som ikke bare beskytter udokumenterede migranter fra deportation, men også gør det umuligt for de føderale migrationsmyndigheder (ICE) at gøre deres arbejde.

Washington er særligt vred over, at Californiens Demokratiske guvernør, Jerry Brown, har underskrevet en lov, som på en lang række områder forbyder delstatens politi at samarbejde med ICE-agenter.

For eksempel har politiet i Californien i dag kun lov til at tilbageholde en illegal migrant efter opfordring fra de føderale migrationsmyndigheder, hvis vedkommende har begået anden form for alvorlig kriminalitet.

For nylig fik situationen præsident Donald Trump til at true Californien med at trække immigrationsmyndigheder og ressourcer til grænsekontrol ud af staten.

»Så ville kriminaliteten eksplodere,« advarede han.

Trump truer Californien med at fjerne grænsekontrollen: »Kriminaliteten vil eksplodere«

Det var yderligere benzin på bålet, da borgmesteren for San Franciscos naboby, Oakland, i sidste uge gik offentligt ud og advarede udokumenterede indvandrere om en forestående razzia, som ICE-betjente havde planlagt.

Søgsmålet er Trump-regeringens hidtil mest dristige angreb mod Californien, som har været den mest højlydte kritiker af præsidentens kurs over for indvandrere. Men sagen er også en advarsel til en stribe andre demokratisk-ledede byer, som har taget lignende skridt.

Et mord og en ulovlig migrant blev hovedperson i USA's præsidentvalg: Nu er han frikendt

Ifølge flere amerikanske medier vil justitsminister Jeff Sessions onsdag ved et politiarrangement i Californiens hovedstad, Sacramento, kommentere på sagen.

»Justitsministeriet og Trump-regeringen vil bekæmpe denne uretfærdige, urimelige og forfatningsstridige politik, som er blevet jer pålagt,« ventes Session at sige: »Jeg tror, at det er en kamp, som vi vil vinde.«

USA's justitsminister Jeff Sessions ventes under et besøg i Californiens hovedstad, Sacramento, at kalde Californiens love for beskyttelse af udokumenterede migranter for urimelige, uretfærdige og forfatningsstridige. Foto: AP/Carolyn Kaster

Californiens guvernør har kaldt søgsmålet »et politisk stunt,« som kun vil skabe mere splittelse.

Han fremhævede, at selvom Californiens love forbyder politiet som led i rutineopgaver at spørge til en persons indvandrerstatus, så forhindrer det ikke ICE-agenter fra at samarbejde med det lokale politi.

I får ikke en dråbe: Californien vil blokere Trumps åbning for offshore olieboringer

Amerikanske delstater har i tidligere slagsmål med Washington også fremhævet garantierne i den amerikanske forfatning for, som en stat ikke kan tvinges til at håndhæve føderal love.