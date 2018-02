I får ikke en dråbe: Californien vil blokere Trumps åbning for offshore olieboringer

SAN FRANCISCO - Der var ingen smil i Californien, da Trump-regeringen i sidste måned introducerede ny lovgivning, der åbnede for offshore olieboringer ud for størstedelen af USA’s kyster.

Dette er på ingen måde noget, som USA’s mest folkerige stat ønsker, og Californien mener nu, at have fundet en måde at blokere for udviklingen.

Reelt har staten ingenting at skulle have sagt, siden der er tale om salg af leasingrettigheder i føderalt kontrollerede vande.

Trump vil forøge olie- og gasboringer i verdenshave

Men Californien har gravet i historiebøgerne og støvet en strategi af, som også blev brugt i 1980'erne, da den tidligere Ronald Reagan-regering forsøgte at gøre noget lignende.

Således har statens Landkommission meddelt, at den vil blokere for nye konstruktioner af olierørledninger såvel som forbyde brugen af eksisterende rørledninger til at transportere udvindinger fra nye boringer.

»Jeg er fast besluttet på, at ikke en eneste dråbe olie vil få lov at lande i Californien, hvor vores arbejde for at reducere udledning og begrænse forurening har skabt en enestående økonomisk vækst,« lød det onsdag fra Gavin Newsom, guvernørløjtnant og en ledende kandidat til at blive statens næste guvernør, i en skriftlig meddelelse.

I et brev til indenrigsministeriet i Washington advarer Californien også om de enorme konsekvenser ved at åbne for flere olieboringer og gør opmærksom på, at der er folkelig modstand mod sådan et skridt.

Derfor vil »staten med sikkerhed ikke godkende nye rørledninger,« lyder det i brevet, der tilføjer, at »æraen for fossile brændstoffer er ved at nå sin slutning, og Californien er ikke interesseret i en ”boom and bust” økonomi.«

Skridtet er blevet budt velkomment i Californiens kystbyer. Her er man stadig skræmte over oliekatastrofen i 1969, hvor mange tusinder tons olie blev spildt fra offshore platforme og skyllede op på lokale strande.

Trump-regeringen åbnede i januar 2018 op for offshore olieboringer langs USA's kyster. Florida har fået en undtagelse. Det vil Californien også have. En arbejder ses her på et billede fra maj 2015 fjerne olie på en strand nær Santa Barbara, Californien, efter et oliespild. Mange i Californien er stærke modstandere af mere olieudvinding som følge af risikoen mod miljøet. Foto: AP/TJae C. Hong

Mange af byerne har lige siden opretholdt en politik om, at ny olieinfrastruktur kun kan vedtages med lokale folkeafstemninger, skriver radiostationen NPR.

Med andre ord risikerer et olieselskab at skulle ud i en lang kamp med både lokale og statslige myndigheder, inden de kan nyde fortjenesten af nye boringer.

Californien er ikke alene om om at være imod den nye politik, og modstanden kommer både fra demokratisk- og republikanskledede stater. Trump-regeringen er også kommet i modvind over, at den har undtaget kystområder ud for Florida – hjem til Trumps golfressort, Mar-a-Lago.

Florida slipper for nye olieboringer ud for kysten

»Ligesom Florida (..) har Californien mange kystøkonomier, der er stærkt afhængige af turisme som en økonomisk drivkraft,« lyder det også brevet.

Støtter af Trump-regeringens nye politik siger, at det vil reducere USA's afhængighed af udenlandsk energi.