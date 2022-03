Zelenskij opfordrer EU: Bevis at I er på vores side

- Vi kæmper for at blive en ligeværdig del af Europa, siger Zelenskij.

- Bevis, at I er på vores side. Bevis, at I ikke lader os i stikken. Bevis, at I er europæere, og så vil liv vinde over død, og lys vil vinde og mørke, lyder det.

Mange parlamentsmedlemmer var iført T-shirts med ukrainsk flag og hashtagget #standwithUkraine. Andre bar blå-gule tørklæder eller små silkebånd i det ukrainske flags farver.

- EU vil være meget stærkere sammen med os. Uden jer vil Ukraine stå alene. Vi har bevist vores styrke. Vi har bevist, at vi som minimum er præcis de samme som jer, siger Zelenskij ifølge nyhedsbureauet AFP.