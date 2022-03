Læs hele den ukrainske præsidents tale i EU-Parlamentet

Jeg har en lille pause nu her mellem missilangrebene og bombardementerne.

Denne morgen her var en tragisk morgen. To krydsermissiler ramte Kharkiv. En by, der ligger lige på den russiske grænse. Der har altid boet mange russere der. Vi har altid haft et godt forhold til dem.

Mere end 20 universiteter befinder sig der i byen. Det er den by med flest universiteter i vores land. En intelligent ungdom har vi boende der.

Man mødtes der for at fejre og for at være sammen på vores frihedsplads. Det er faktisk en af de største pladser i Europa. Vi kalder den frihedspladsen. Og to krydsermissiler ramte lige ned i frihedspladsen i morges. Dusinvis af mennesker mistede livet. Det er frihedens pris.

Men vi kæmper for at bevare vores land og vores frihed. Vi kæmper for vores frihed. På trods af at det er faktum, at alle vores borgere nu bliver spærret inde.

Men der er ikke nogen, der kan tage vores frihed fra os. Og hver en kvadratmeter vil vi i vores land fremover kalde frihed.

Der er ikke nogen, der kan ødelægge os. Vi er stærke. Vi er ukrainere. Vi ønsker, at vores børn kan leve et fornuftigt liv. I går blev 16 børn dræbt.

Og igen vil Putin kalde det en eller anden form for operation, og at de rammer militære installationer. Men hvad er for det militære installationer, som disse børn var i? Eller hvad er det for nogle kampvogne, de kører?

Vores befolkning er virkelig modig og motiveret. Vi kæmper for vores rettigheder. For vores frihed. For vores liv. Og lige nu kæmper vi for den rene overlevelse, og det er den største motivation.

Men vi kæmper også for at være medlem af den europæiske familie. Vi viser folk i dag, at det er det, vi er: europæere.

Og EU bliver stærkere med os, og uden jer vil Ukraine stå alene.

Vi har nu vist vores styrke. Vi viser vores styrke. Vi er ligesom jer. Så vis os, at I står sammen med os. Vis os, at I ikke vil svigte os. Vis os, at I virkelig er europæere.

Så kommer livet til at vinde over døden, og lyset vil overvinde mørket. Længe leve Ukraine.