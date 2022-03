Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, opfordrer Vesten til at overveje et flyveforbud for russiske flyvninger over Ukraine.

Det sker i en videotale mandag aften.

Forbuddet skal gælde for russiske missiler, fly og helikoptere som svar på russisk beskydning, lyder det.

Den amerikanske regering afviser at indføre et flyveforbud. USA ser det som en markant eskalering af konflikten.