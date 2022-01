WHO: Omikron kan blive slutningen på pandemien i Europa

- Det er sandsynligt, at regionen bevæger sig i retning af et slutspil for pandemien, siger Kluge.

Det siger direktøren for den europæiske afdeling af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Hans Kluge, søndag i et interview med nyhedsbureauet AFP.

Det har givet håb om, at corona er ved at ændre sig fra at være en pandemi til at være en mere endemisk sygdom ligesom almindelig influenza, altså ikke udbredt globalt på samme tid. Det vil gøre det lettere for sundhedsmyndigheder over hele verden at håndtere.

- Der er megen snak om endemisk. Men endemisk betyder, at det er muligt at forudsige, hvad der vil ske. Dette virus har overrasket os mere end én gang, så vi skal være meget forsigtige, siger Hans Kluge.

I Danmark er næsten alle de nye coronasmittetilfælde, der konstateres, med omikronvarianten.