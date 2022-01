Det hidtil højeste antal smittede på ét døgn blev registreret 21. januar. Her blev 46.831 konstateret smittet.

Der er det seneste døgn registreret 42.018 smittede med coronavirus i Danmark. Det er det næsthøjeste under epidemien.

De 42.018 smittetilfælde er fundet blandt 228.118 PCR-prøver. Det er dem, hvor man podes i svælget.

Det betyder, at 18,42 procent af prøverne har været positive for coronavirus - også kaldet positivprocenten. Det er den højeste positivprocent hidtil under epidemien.

Af de 42.018 smittede har 2755 personer været smittet mindst én gang før.

Regeringen har varslet, at den onsdag vil fremlægge en plan for, hvilke restriktioner der forlænges eller ophæves, når de nuværende udløber den 31. januar.

Isik Somuncu Johansen, professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, ser gerne, at man venter lidt med at ophæve restriktionerne.