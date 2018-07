Britisk mand gav Novichok som gave til sin kæreste: Troede, at det var parfume

Han kan ikke huske præcis, hvor han fandt den. Det var ikke en park, men meget mere præcis bliver det ikke. Han er dog ikke i tvivl om, at æsken med parfumeflasken var forseglet med cellofan.

I et interview med tv-kanalen ITV News fortæller den 45-årige brite Charlie Rowley, hvordan han og kæresten Dawn Sturgess blev udsat for den dødelige nervegift Novichok. Det kom til at koste hans partner gennem to år livet.

Undersøgelser har fastslået, at giften, som blev brugt til et angreb mod den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia, befandt sig i parfumeflasken.

En flaske, som Rowley havde fundet og taget med sig i den tro, at så længe den var forseglet, måtte alt være godt. Parfumen stod i hans hjem lidt uden for byen Salisbury og ventede på et besøg fra kæresten, som fik den uventede gave nogle dage senere.

Før hun kunne sprøjte duftevandet på sig, måtte Charlie Rowley dog sætte pumpen i flasken, og i den forbindelse fik han væsken på sine hænder.

»Det var en olielignende substans og duftede ikke af parfume. Det føltes olieagtigt, så jeg vaskede det straks af, men tænkte ikke nærmere over det. Det skete alt sammen så hurtigt,« fortæller han til ITV News.

Dawn Sturgess vædede sine håndled med væsken og gned dem mod hinanden. Omkring 15 minutter senere klagede hun over hovedpine, og umiddelbart efter sagde hun, at hun havde det mærkeligt og havde brug for at lægge sig ned i badet, hvilket undrede kæresten.

»Jeg gik ud på badeværelset og fandt hende i badet med alt tøjet på og meget syg.«

Ikke lang tid efter blev Charlie Rowley selv syg. Da han kom til sig selv efter flere uger, var kæresten ikke længere i live. Hun døde otte dage efter, at "parfumen" ramte hendes håndled.

»Politiet talte med mig og nævnte en flaske, som de havde fundet i lejligheden. De tog nogle prøver, og jeg kunne mere eller mindre garantere, at indholdet i flasken var parfume, og at der ikke var noget at bekymre sig om. De foretog test, og jeg var totalt chokeret, da de fortalte mig, at det var Novichok,« siger Rowley til ITV News.

Han føler sig skyldig over kærestens død og advarer alle mod at samle ting op fra gaden. Selv om den 45-årige overlevede, har hans hukommelse lidt skade, og han fortæller, at det er blevet sværere at tænke og koncentrere sig.

»De siger, at jeg er heldig, men jeg føler mig ikke heldig ... Jeg har mistet min partner.«

Den 44-årige Dawn Sturgess efterlod sig tre børn.

Den britiske regering og store dele af det internationale samfund har givet Rusland skylden for det fejlslåede angreb med den samme gift på Sergej Skripal og datteren. De blev i marts fundet livløse på en bænk i Salisbury, men overlevede efter længere tids behandling.

Russerne afviser at have spillet en rolle i angrebet. Britisk politi mener at have identificeret adskillige russere, der mistænkes for at stå bag det.