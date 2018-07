Søn af Novichok-offer i bøn til Trump: Tal med Putin om min mors død

Det er stadig uklart, hvad der præcist skete, da den britiske kvinde Dawn Sturgess blev dræbt af nervegiften Novichok tidligere på måneden.

Nu forsøger hendes søn, den 19-årige Ewan Hope, at give personerne bag drabet »det, de fortjener.«

I et interview med Sunday Mirror bønfalder han derfor både den amerikanske præsident Donald Trump og den britiske premierminister Theresa May om at »tvinge« Rusland til at udlevere hendes mordere.

»Jeg er ikke enig med Donald Trumps politik, og jeg kommer aldrig til at støtte ham, men jeg vil gerne have, at han tager sagen om min mor op med den russiske præsident,« fortæller han til avisen.

»Vi bliver nødt til at få retfærdighed for min mor,« fortsætter han.

Forgiftet britisk par ramt af samme gift som Skripal

Donald Trump flyver til Helsingfors for at mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin søndag. Derfor mener Ewan Hope, den amerikanske præsident bør udnytte det og tage sagen op med præsidenten.

Men står Rusland bag angrebet?

Den britiske regering har i hvert fald givet Rusland skylden for det fejlslåede angreb med den samme gift på den tidligere agent Sergei Skripal og hans datter Yulia i byen Salisbury i marts. De overlevede begge.

Ewan Hopes mor, den 44-årige Dawn Sturgess og hendes partner, Charlie Rowley, blev forgiftet ca. otte kilometer fra byen den 30. juni.

Den forgiftede telefon og Sovjetunionens usynlige dræber Nervegiften novichok anvendt til spion-attentatet i Salisbury blev udviklet til krig mod Nato.

Rowley er stadig indlagt på hospitalet, og hans tilstand er stabil, men alvorlig. Men Dawn Sturgess døde den 8. juli.

Britiske antiterror-enheder forsøger nu at finde ud af, om det var den samme portion gift, der blev brugt i begge tilfælde, og hvem der stod bag.