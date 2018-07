Som en reprise fra marts er området omkring den sydengelske by Salisbury igen i højeste beredskab.

Det sker, efter at et britisk kærestepar onsdag blev udsat for den samme sovjetiske nervegift, Novichok, som blev benyttet i giftattentatet mod den russiske eksspion Sergej Skripal og datteren Julia tidligere på året.

Ruslands øverste politiske organ, Kreml, udtrykker stor bekymring over onsdagens hændelse, men afviser kategorisk, at Rusland skulle have noget med den at gøre.

Det skriver The Guardian.

»Selvfølgelig er vi kede af, at disse giftstoffer er blevet brugt gentagne gange i Europa. Men på den anden side har vi hverken oplysninger om, hvilke stoffer der blev brugt eller hvordan de blev det,« sagde præsident Vladimir Putins talsperson Dmity Peskov.

Præsidentens talsmand ærgrede sig samtidig over, at Storbritannien endnu ikke har taget mod Ruslands tilbud om en fælles efterforskning af giftangrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal.

I foråret var Rusland under hårde beskyldninger for at stå bag giftangrebet. Hvad angår onsdagens hændelse arbejder de britiske myndigheder ud fra en teori om, at kæresteparret uforvarende er kommet i kontakt med den sovjetiske nervegift.

Hvad foregik der i denne park? Et nyt giftangreb eller bare dårlig oprydning? Muligvis er der tale om misbrugere, der fandt en efterladt sprøjte eller beholder fra attentatet mod eksspionen Sergej Skripal.

Alligevel kræver den britiske indenrigsminister, Sajid Javid, svar fra Rusland om landets mulige indblanding i sagen.

Den fornyede mistanke preller dog fuldstændig af på russerne, der finder den særligt påfaldende i en tid, hvor landet nyder positiv opmærksomhed på grund af VM i fodbold.

»Tror de, vi er så dumme "igen" at bruge det såkaldte Novichok midt under VM-slutrunden,« skriver den russiske ambassade i Holland bl.a. på Twitter.

How dumb they think is to use “again” so-called “Novichok” in the middle of the FIFA World Cup and after the special session of the CSP (convened by the way by ) that gave the #OPCW attribution functions. The show must go on? pic.twitter.com/a9FdJceWIv— Russian Embassy in NL (@rusembassynl) 5. juli 2018

Første gang Novichok blev fundet på engelsk jord, udløste det en diplomatisk krise mellem Storbritannien og Rusland og har bl.a. ført til, at ingen repræsentanter fra det officielle Storbritannien i disse uger deltager ved VM-slutrunden i Rusland.

I øjeblikket arbejder 100 britiske antiterrorbetjente med efterforskningen af onsdagens hændelse, hvor to personer blev indlagt med symptomer på forgiftning med Novichok.

Deres tilstand betegnes stadig som værende kritisk.