Merkel-modstander vil forlade regeringen

BERLIN

Tysklands regeringskrise nåede sent søndag aften sit foreløbige højdepunkt, da formanden for det bayerske CSU, indenrigsminister Horst Seehofer, meddelte, at han trækker sig tilbage fra begge sine poster.

Seehofers skridt kommer efter en åben magtkamp med forbundskansler Angela Merkel fra søsterpartiet CDU. Striden drejer sig om den tyske flygtningepolitik. Seehofer har krævet, at asylsøgere, der allerede er registreret i et andet EU-land, afvises allerede ved grænsen. Merkel insisterer på en fælles, europæisk løsning.

For Merkel, der har været kansler siden 2005, kan Seehofers skridt betyde afslutningen også for hendes egen, politiske karriere. Det er dog muligt, at hun kan fortsætte uden Seehofer, hvis CSU ikke følger dets hidtidige formand og forlader regeringen som parti. Det forlød også søndag aften, at flere CSU-politikere søger at få Seehofer til at ombestemme sig. Blandt dem, der prøver at overbevise ham om at blive, skal være CSUs gruppeformand i Forbundsdagen, Alexander Dobrindt. Seehofer har tidligere ændret en kurs, som han selv har lagt.

Striden mellem de to borgerlige partier har raset i flere uger. Seehofer havde givet Merkel en frist indtil EU-topmødet op til weekenden. Her forsøgte hun at få støtte til en europæisk løsning. Ifølge hende selv nåede hun langt. Seehofer derimod lod meddele, at det ikke var tilstrækkeligt.

Ifølge nyhedsmagasinet Der Spiegel har Merkel erklæret, at hun, hvis hun gav sig, ”ikke behøver at dukke op i Europa igen”. Kansleren valgte altså at sætte hårdt mod hårdt, og i denne tvist har Seehofer kapituleret, lader det til.