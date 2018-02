Tyskland kan få et hjemstavnsministerium: »Vi får ny fører, ahem minister«

Det klinger af lederhosen, øl i literglas og pølser i metervis: Heimatministerium - eller på dansk hjemstavnsministerium.

Ikke desto mindre er det, hvad Tyskland ifølge flere medier får. Sådan da. Bayerns ministerpræsident, Horst Seehofer (CSU), som kommer fra oktoberfestens hjemsted, skal således angiveligt være indenrigsminister med særligt ansvar for bl.a. »hjemstavnen«.

Oplysningerne er ikke officielt bekræftet, men der gik ikke lang tid, før det såkaldte "Bundesministerium des Inneren und der Heimat" havde fået en satirisk Twitter-profil - angiveligt oprettet allerede i 2009. Første tweet lød:

»Her tweeter fra nu af Hjemstavnsministeriet. Vi tager menneskers bekymringer alvorligt.« Og dernæst: »Til frokost anbefaler Hjemstavnsministeriet i dag tysk husmandskost. Dertil må man også gerne drikke en kold øl. Vi må ikke skamme os over vores traditioner.«

Twitter er samtidig flydt over med kommentarer, der spænder fra folk, der vantro spørger, om der er tale om satire, eller blot konstaterer, at de håber, at det er en joke.

Simone Peter fra partiet De Grønne har ligeledes ytret sig på Twitter:

»For himlens skyld. NEJ! Et "hjemstavns"-ministerium? Vi er jo ikke i Bayern eller hos Trump! Nu mister jeg al respekt for GroKo (forkortelse for den store koalition, red.).«

Én mener, at den tyske historie gør en hjemstavnsminister til et problematisk begreb:

»"Hjemstavnsminister".... lyder for mig som noget, som vi egentlig aldrig mere ville have og som vi efter afslutningen af Anden Verdenskrig virkelig ikke burde gentage.«

En anden skriver:

»Indenrigsministeriet bliver til indenrigs- og hjemstavnsministeriet. Seehofer bliver ny fører, ahem minister.«

Og en tredje siger slet og ret:

»Hjemstavnsministerium klinger af Hitler.«

Andre påpeger, at det indvandrigskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) har fået et ministerium helt uden at være i regering. Noget, som en AfD-lokalafdeling i Hamborg ikke synes uenig i:

»AfD virker bedre, end vi i vores vådeste drømme havde forestillet os. Plakaten til BtW17 (forbundsdagsvalget 2017) fører knap fem måneder senere til den CSU-ledede Hjemstavnsministerium,« lyder det på Twitter.

En vittig sjæl har postet et billede af tre mænd, hvoraf én er iført lederhosen, fjer med hat og spiller på tuba, mens en anden har militærhjelm på. De drikker alle tre øl af literglas.

»Første billedemateriale fra det nye hjemstavnsministerium,« lyder teksten.

Horst Seehofer fra CDU's søsterparti CSU har været en højlydt kritiker af Angela Merkels flygtningepolitik og har tidligere krævet, at kansleren kom med en plan for, hvordan hun vil begrænse tilstrømningen af asylansøgere.

Flere ser det derfor som et knæfald for de indvandringskritiske røster, at Seehofer bliver placeret i indenrigsministeriet, ligesom man altså finder titlen hjemstavnsminister for ladet.

Titlen findes allerede i Bayern, hvor Markus Söder er minister for finans og hjemstavnen, og det bliver derfor også anskuet som, at Bayern, med den konservatisme, som mange forbinder med delstaten, er rykket ind i regeringen i Berlin.