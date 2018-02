Avis: Martin Schulz går af som formand for tyske SPD

Martin Schulz vil ifølge den tyske avis Süddeutsche Zeitung træde af som formand for det tyske socialdemokrati, SPD.

Han skal, hvis en endelig koalitionsaftale bliver godkendt af SPD's medlemmer, være udenrigsminister i en regering med Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU. Det erfarer en række tyske medier.

SPD's gruppeleder i Forbundsdagen, Andrea Nahles, skal ifølge avisens oplysninger overtage formandsposten.

Tysklands store partier er enige om koalition

De tre partier har længe forhandlet om at fortsætte regeringssamarbejdet fra før valget til Forbundsdagen, som fandt sted i september sidste år.

Onsdag formiddag er et stort gennembrud sket. Det er lykkedes CDU, CSU og SPD at blive enige om en koalitionsaftale.

Den skal dog først godkendes af SPD's medlemmer.

Overblik: Sådan bliver tyske ministerier fordelt

SPD har 463.723 medlemmer. Og det kan tage flere uger, før det står klart, om et flertal bakker op bag den nye aftale.

Det skal ske som en urafstemning via brev. Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at det er planen, at udfaldet af urafstemningen skal offentliggøres 3. marts.

I første omgang afviste Schulz og SPD ellers at blive i den store koalition med Merkels CDU og det bayerske søsterparti CSU.

Overblik: Tyskland har ventet på en ny regering i 136 dage

Et katastrofalt valgresultat - det dårligste siden Anden Verdenskrig - fik SPD-formanden til i september at erklære, at partiet ville i opposition.

Men Merkels kuldsejlede forhandlinger med miljøpartiet De Grønne og liberale FDP tvang Schulz, der forlod sin post som formand for Europa-Parlamentet for at stå i spidsen for SPD i 2017, til at genoverveje sin afvisning.

Og i slutningen af november sidste år holdt han så sit første møde med Merkel om muligheden for at indgå en koalitionsaftale.

Meningsmålinger viser ifølge dpa, at et flertal af tyskerne er imod, at Schulz tager en ministerpost i den nye regering.