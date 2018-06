Dokument: Kim Jong-un lover at arbejde for et Korea uden atomvåben

For få måneder siden truede de hinanden med bål, brand og atomudslettelse.

Nu har Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, underskrevet en historisk fælles erklæring, som − i hvert fald på papiret − tager et vigtig skridt hen imod et atomvåbenfrit Korea.

Nordkorea forpligter sig til at arbejde for en »fuld denuklearisering af den koreanske halvø,« mens USA til gengæld vil stille sikkerhedsgarantier til regimet i Pyongyang.

Dermed gentager Kim Jong-un sit tidligere løfte om at arbejde hen imod atomafrustning. I dokumentet genbekræfter han sin »faste og urokkelige« tilslutning til en total atomvåbenfri koreansk halvø. Teksten nævner dog ikke specifikt atomvåben eller missiler, men omtaler altså en generel atomnedrustning.

Dokumentet er endnu ikke blevet offentliggjort af Det Hvide Hus, men Donald Trump holdt det op foran pressen, da han havde underskrevet det.

Erklæringen har følgende fire hovedpunkter:

1. USA og Nordkorea forpligter sig til at knytte ny forbindelse mellem USA og Nordkorea i overensstemmelse med ønsket om fred og fremgang, som befolkningen i begge lande nærer.

2. USA og Nordkorea vil gå sammen om at etablere en varig og stabil fredsordning på Den Koreanske Halvø.

3. Nordkorea bekræfter Panmunjom-erklæringen fra den 27. april 2018 og forpligter sig til at arbejde frem mod fuldstændig atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

4. USA og Nordkorea forpligter sig til at tilvejebringe de jordiske rester af krigsfanger og savnede, herunder øjeblikkeligt at hjemsende dem, der allerede er identificeret.

Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Trump nævnte ikke selv atomvåben under det korte og velkoreograferede pressemøde med Kim Jong-un, men da en journalist spurgte ham, om de to havde drøftet atomafrustning, svarede han:

»Vi begynder den proces meget snart − meget, meget snart.«

»Verden vil se store forandringer,« lød det fra Kim Jong-un, da han og Trump afsluttede deres mere end to timer lange møde i Singapore med at underskrive dokumentet.



Begge parter vil nu se fremad, sagde han:

»I dag har vi haft et historisk møde, og vi har besluttet at lægge fortiden bag os og underskrive et historisk dokument,«.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes. Donald Trump understregede, at der nu begynder et længerevarende arbejde med at opbygge forholdet, men at de to ledere helt sikkert skulle ses igen.

Han beskrev det som en »stor ære« at mødes med Kim Jong-un.

Den unge nordkoreanske leder, som indtil for få måneder siden var næsten totalt isoleret, står i spidsen for et af verdens mest undertrykkende regimer, som praktiserer offentlige henrettelser, tvangsarbejde, forfølger minoriteter og forhindrer befolkningen i at flygte ud af landet.