Den tidligere NBA-basketballstjerne og TV-personlighed Dennis Rodman er ikke ligefrem arketypen på en international diplomat.



Men − hvor besynderligt det end lyder − er han muligvis den eneste person i verden, der har et personligt forhold til både Nordkoreas diktator Kim Jong-un og USA's præsident Donald Trump. Sidstnævnte kender han fra reality TV-serien »Celebrity Apprentice« og førstnævnte, som er stor basketball fan, har han besøgt i Pyongyang.

Derfor giver det − på sin helt egen måde − ganske fin mening, at Dennis Rodman er fløjet til Singapore for at opleve det historiske møde mellem de to tidligere fjender, som Rodman kalder sine »gode venner«.

»Det er en stor dag. Jeg er her for at opleve den. Jeg er så glad,« sagde han over en satellitforbindelse til CNN.

Undervejs i interviewet blev Rodman, som var iført rød »Make America Great Again«-kasket og store mørke solbriller, overvældet af følelser og måtte flere gange tørre tårerne væk fra kinderne.

Han beskrev Kim Jong-un som »et stort barn«, der gerne vil hygge sig og »prøver at beskytte sit folk og sin ære«.

»Den her fyr vil bare gerne rundt i Verden. Han vil gerne til USA. Han vil nyde sit liv, og han vil have sit folk til at nyde deres liv,« sagde Rodman om lederen af et af verdens mest undertrykkende regimer.

Under tre generationer af Kim-styre har Nordkorea praktiseret offentlige henrettelser, tvangsarbejde, forfulgt minoriteter og forhindret befolkningen i at flygte ud af landet.

Rodman, en erklæret Trump-tilhænger, besøgte første gang Nordkorea i 2014 og igen i juni 2017. Han har længe hævdet, at han har spillet en vigtig rolle bag kulissen i forsøget på at bringe de to ledere sammen. Og væk fra atomafgrunden.

Den tidligere Chicago Bulls-stjerne prøvede angiveligt også at drøfte Nordkorea med daværende præsident Obama efter sin første tur til det lukkede land, men Obama var ikke interesseret, sagde han.

»Han affejede mig bare, men det standsede mig ikke (...) Jeg sagde til alle: "Dørene skal nok åbne sig." Det er utroligt,« sagde Rodman tydeligt oprørt.

Nordkoreas leder Kim Jong-un sammen med den amerikanske basketballstjerne Dennis Rodman i Nordkorea i 2013.

Efter sit første besøg blev Rodman da også med hård kritik fra flere sider for at mødes med en ustabil diktator, der undertrykker sin befolkning. Det væltede endda ind med dødstrusler, fortalte han.

»Men jeg troede på Nordkorea,« sagde Dennis Rodman, mens han forsøgte at undertrykte tårerne bag sine mørke solbriller.

»Jeg kunne ikke engang tage hjem. Jeg måtte skjule mig i 40 dage. Men jeg holdt hovedet højt, bror!«

Om mødet mellem Trump og Kim Jong-un bliver en succes, siger han:

»Lad os håbe på det bedste. Vi har ikke brug for et mirakel, vi har bare brug for at dørene åbner sig, så vi kan gøre dette sted til en bedre verden, baby, that's it.«