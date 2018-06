Kina hylder topmøde: »Det er begyndelsen på en ny historie«

Kina har som et af de allerførste lande reageret på det historiske topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det skete tirsdag morgen dansk tid, hvor den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, udtrykte sine forhåbninger om, at USA og Nordkorea kan nå til enighed om en fredsaftale.

Her kaldte Wang Yi mødet for »begyndelsen på en ny historie«, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi håber, at de to højtstående ledere kan genskabe gensidig tillid, overvinde vanskeligheder og nå frem til enighed ved at promovere og opnå en denuklearisering af den koreanske halvø og arbejde for og etablere en fredsmekanisme,« lød det fra Wang Yi.

»Kina vil fortsætte med at spille en konstruktiv rolle,« sagde udenrigsministeren.

Kinas udmelding kom, mens mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-Un var i fuld gang for lukkede døre i Singapore.

Kort tid efter Kinas udmelding kunne flere internationale nyhedsbureauer berette, at Kina og USA havde skrevet under på en fælles erklæring, hvori Nordkorea forpligter sig til en »fuld denuklearisering af den koreanske halvø«.

Kim Jong-un lover atomvåbenfrit Korea

USA vil til gengæld stille sikkerhedsgarantier til regimet i Pyongyang.

Kina er traditionelt set Nordkoreas største allierede og har i mange år spillet en vigtig rolle, når det kommer til at afskaffe Nordkoreas atomvåbenprogram.

Kina har i årenes løb afholdt flere forhandlinger, der dog aldrig mundede ud i nogen reel enighed mellem de to lande.