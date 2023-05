- I bedste fald vil det træde i kraft om to og et halvt til tre års tid. Det er tydeligvis for sent, siger Vestager ifølge Reuters.

- Vi bliver nødt til at gøre noget nu.

De to repræsentanter for EU og USA talte sammen under et møde i Trade and Technology Council (TTC), der fandt sted i Luleå i det nordlige Sverige onsdag.

Blinken siger på et pressemøde, at han forventer, at TTC har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre etiske retningslinjer på området, skriver nyhedsbureauet AFP.