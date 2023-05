Statsminister Mette Frederiksen har den seneste tid delt sin bekymring for danskernes og især børnenes brug af skærme. Onsdag benyttede hun så Folketingets talerstol til at kommentere vores forhold til teknologi, da hun inden dagens afslutningsdebat gjorde opmærksom på, at første del af hendes afslutningstale var skabt af kunstig intelligens