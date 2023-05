Frygter manipulation

I sin tale henvendte Mette Frederiksen sig direkte til ungdommen i Danmark, som ifølge hende vokser op i en tid, der synes mere usikker og ukendt, end deres forældres. En tid med klimaforandringer, økonomisk uro og krigen i Ukraine.

Men også en tid, hvor sociale medier og AI-teknologien (kunstig intelligens) er med helt inde i børneværelset.

Ifølge statsministeren er perspektiverne »svimlende«:

»Kunstig intelligens kan flytte os fremad på en lang række områder. Hjælpe os med at kurere alvorlige sygdomme. Finde svar på de store samfundsudfordringer, vi står over for. Og udføre opgaver, så vi kan frigøre tid til andre og vigtigere ting,« sagde hun.

Og advarede om, at AI også kan- og vil blive misbrugt til at skabe forvrængede virkeligheder uden demokratisk kontrol.

»Allerede nu er det svært at vide, om en tekst, et billede eller en tale er rigtig eller falsk. Det vil blive brugt til misinformation og hadtale. Til at manipulere den offentlige samtale. Stærke algoritmer, der skaber ekkokamre,« sagde Mette Frederiksen.

Konkret varslede hun mere politisk hånd i hanke med, at teknologien bliver brugt til gavn for samfund - uden dog at sige præcis hvordan. Men debatten er for vigtig til at ignorere, lød det:

»Her er vi bagud. Og det skal være vores løfte. Fra os voksne til jer børn og unge. Vi skal passe meget, meget bedre på jer. Regulere. Tage ansvaret på os,« sagde Frederiksen.

Langer ud efter techgiganter

Samtidig langede hun hårdt ud efter de techgiganter og -virksomheder, som er i færd med at lægge »beslag på jeres barndom og ungdom« med »kyniske forretningsmodeller« designet til at fange børn og unge ind en en »grænseløs verden af hurtige videoer, billeder og klik« i »jagten på de næste 15 sekunders dopamin«.

Når skærmtiden stiger, går samtalen tabt, mener statsministeren.

»Den udfordring skylder vi jer børn og unge at finde svar på. Der er brug for, at vi tager ansvar. At vi tør regulere. Og finder en vej, så vi får de skærme til fylde mindre både i skolen og i jeres fritid,« siger hun.