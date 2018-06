Blot fire minutter forsinket trådte de to mænd, Donald Trump og Kim Jong-un, ud på den åbne trappe på Capella luksushotel fra hver sin side og gav hinanden det historiske håndtryk, som en hel verden har ventet på.

Foran 12 amerikanske og nordkoreanske bannere gav de hinanden et fast og langt håndtryk. Derefter vendte de front mod pressen for endnu et historisk foto.

Det første møde nogensinde mellem en siddende, amerikansk præsident og en nordkoreansk leder er i gang.