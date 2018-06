Trump siger, at han og Kim Jong-un vil underskrive topmødedokument

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump antydede ved afslutningen af topmødet med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at de to ledere vil underskrive et fælles dokument.

Trump uddybede ikke, hvad dokumentet indeholder, men ifølge CNN udtrykker det angiveligt en fælles forståelse for de fremskridt, som topmødet har produceret.

Kommentaren fra den amerikanske præsident kom efter, at han havde tilbragt hele formiddagen i Kim Jong-uns selskab.

De to herrer havde først et møde alene sammen. Topmødet forsatte derefter med et såkaldt bilateralt møde, hvor de fik selskab af deres nærmeste rådgivere, og sluttede af med en arbejdsfrokost.

Da den amerikanske præsident dukkede op igen, sagde han: »Vi vil nu gå over for at skrive under.«

På spørgsmålet, hvad de ville skrive under, svarede han: »Det vil vi fortælle om nogle minutter.«

Den amerikanske præsident sagde også, at mødet var gået godt og bedre, end nogen kunne have forestillet sig.