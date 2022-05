Færdig med 9. klasse og dermed farvel til folkeskolen. Også selv om eleven vælger at tage 10. klasse.

Det er den fremtid, kommuneforeningen KL ser for sig, og forslaget om at flytte 10. klasse helt væk fra folkeskolen har afsæt i ønsket om, at færre unge tabes i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.