Etisk Råds formand: Man skal kunne takke nej til blod på forhånd

Det viser en dom fra Højesteret, der tirsdag slog fast, at det var i orden, da sundhedspersonale i 2014 gav en mand fra Jehovas Vidner en blodtransfusion, selv om han tidligere havde ytret modstand mod at få blod og havde et papir på sig med samme holdning påskrevet.

Sagen får dog Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for Det Etiske Råd, til at sige, at det bør være muligt på forhånd at sige fra over for behandlinger såsom blodtransfusioner og hjertestop.

- Som jeg umiddelbart ser på det, bør en voksen og habil person have mulighed for at frasige sig en behandling, hvis man ikke ønsker en behandling.

Han mener, det bør indebære, at man skal en tur forbi sin praktiserende læge og tale om emnet først, så man er velorienteret om, hvilke konsekvenser den beslutning kan have.