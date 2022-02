Ønsker du af hensyn til din tro ikke at modtage blod, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke, som efterlader dig bevidstløs, kan du ikke nødvendigvis regne med, at lægerne følger dit ønske.

Det vurderer flere juridiske eksperter, efter at Højesteret tirsdag afsagde en principiel dom om netop retten til at frasige sig blodtransfusion.